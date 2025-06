Beskedet: Hammarby anordnar kvalet till Champions League

Tidigare under tisdagen lottades Hammarby in i den andra kvalomgången till Women’s Champions League.

Denna kommer att spelas som en miniturnering – i Stockholm.

Det meddelar Bajen under eftermiddagen.

Det var tidigare under tisdagen som det stod det klart vilka motståndare som Hammarby, efter en tredjeplats i damallsvenskan i fjol, ställs mot i kvalet till Women’s Champions League. Stockholmslaget gick in som seedat i lottningen till League path.

Den andra kvalomgången, där de grönvita går in, spelas som en miniturnering med semifinaler och final/match om tredjeplats. Vinnarna i varje miniturnering går vidare till den tredje kvalomgången (playoff-dubbelmöte), tvåorna går in i den nya Europacupens andra kvalomgång och treorna till den första omgången.

Hammarby är lottat mot FC Metalist från Ukraina. Det är det näst högst rankade laget som Bajen hade kunnat lottas mot, men de grönvita undvek mardrömslotten Inter.

Senare under tisdagen publicerar Hammarby en kommuniké på sin hemsida där man slår fast att miniturneringen kommer att spelas på svensk mark – i Stockholm.

”De involverade klubbarna och UEFA är överens om att Hammarby IF står som värd, för den miniturnering där det avgörs vilket lag som går till Champions League-playoff och vilka gäng som istället deltar i första upplagan av Europa Cup. I grupp 1 ställs Bajen mot Metalist och Manchester United mot PSV den 27 augusti, medan nästa match spelas den 30 augusti. I utgångsläget kommer onsdagens matcher att spelas på Grimsta IP och lördagsdrabbningarna på 3Arena. Avsparkstider kommuniceras då de fastställts”, skriver Hammarby.

Således väntar en vecka med Champions League-fotboll i Stockholm, med såväl Hammarby, Metalist, Manchester United och PSV Eindhoven.

