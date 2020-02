Försvann från Bajen - nu försöker han igen

Anfallaren Isac Lidberg är brorson till Hammarbys fystränare Jimmy Lidberg och har en bakgrund i Hammarbys akademi och a-lag.



Han lämnade 2017 Stockholmsklubben permanent för spel i Åtvidabergs FF. Därefter har det blivit spel i en rad olika norska klubbar innan det inför förra säsongen blev comeback i svensk fotboll genom en utlåning från Start till Brommapojkarna.

Nu står det klart att anfallaren är klar för spel med Gefle IF i division 1. Gefle meddelar att anfallaren är klar för klubben. Avtalet mellan parterna sträcker sig över 2021 och flytten är permanent efter flera utlåningar för anfallaren.



Gefle klarade sig kvar i division 1 sent under förra säsongen och anfallaren Lidberg kommer från ett år i BP där han gjorde tre mål på 18 matcher.