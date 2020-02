FD har träffat förre MFF-hjälten - ''Känslor jag inte trodde fanns''

NEW YORK. För första gången i klubbens historia har New York City FC tagit sig till de amerikanska kontinenternas version av Champions League. I onsdags gick de vidare från sin åttondelsfinal, efter att ha besegrat Costa Rica-laget San Carlos med totalt 6-3 fördelat på de två matcherna.– Det är speciellt! Making history direkt, liksom, säger Anton Tinnerholm efter avancemanget.







New York-svensken har tidigare spelat i den europeiska Champions League, under sin tid i Malmö. Att jämföra de två turneringarna är svårt, men Anton tycker det är roligt att kunna spela tävlingsmatcher istället för vänskapsmatcher på försäsongen.

– Det var lite udda matcher, jag har aldrig mött ett lag från Costa Rica innan och jag kanske aldrig kommer göra det igen. De var rätt bra offensiva men, om jag ska vara snäll, inte så bra defensivt. Såna här lag möter du ju inte i Europa, speciellt inte i Norden. Där spelar du mot lag som är väldigt kompakta, det är en helt annan typ av motstånd. NYCFC:s hemmamatch i åttondelsfinalen blev flyttad från hemmaarenan Yankee Stadium till rivalerna New York Red Bulls arena i New Jersey.



Detta på grund av att den anrika baseballarenan i Bronx inte är tillgänglig under februari månad, något NYCFC inte behövt bry sig om tidigare säsonger då de inte nått Champions League.

Beskedet att matchen mot San Carlos skulle spelas i New Jersey togs frostigt emot av många supportrar, och flera valde att bojkotta matchen. Publiksiffran som rapporterades sade att det var drygt 4 000 på plats, men med blotta ögat såg det snarare ut som närmare hälften.



– Som spelare är det enda vi kan göra att gå ut och vinna och så får fansen en till hemmamatch, liksom. Det var det vi sa till varandra innan, det är inte optimalt att spela här, men nu när vi gör det så ska vi gå ut och vinna och så får vi en till hemmamatch, säger 29-åringen som tillsammans med sina lagkamrater höll löftet de gav varandra i omklädningsrummet.





SKICKAR GLIRINGAR TILL NYE TRÄNAREN

I början av januari fick klubben en ny huvudtränare, norrmannen Ronny Deila. Den 44-årige coachen har tillbringat det senaste tre åren i Vålerenga, och innan dess gjorde han två säsonger med Celtic – samma Celtic som Anton Tinnerholm och Malmö FF slog ut i Champions League 2015.

– Jag visste inte så mycket om honom mer än att jag slagit ut honom i Champions League, och så har jag sett att han klätt av sig naken på plan. Det var typ det jag visste, säger Anton.

Har du tagit upp det med honom?

– Haha, nej. Malmö-Celtic tar jag upp nästan varje dag, det tycker jag är roligt. Men det andra kanske kommer efter någon vinst här framöver.

Förutom gliringar och nakenhet har Anton Tinnerholm fått ett gott intryck av den nye tränaren och han hyllar Deilas sätt att skapa gemenskap och engagemang i gruppen.

– Han är väldigt mån om att få alla spelare inblandade, det har varit mycket möten. Han sitter ner med backar, mittfältare och forwards och pratar om olika situationer. Han försöker inte visa att han är boss utan vill få alla involverade och verkligen jobba som ett team. Och det är samma sak med tränarna. Han har fått en skitbra start och är väldigt omtyckt i spelargruppen, säger backen och tillägger:

– Nu har vi gjort mål på fasta situationer och jag tror inte vi gjorde mål på fasta situationer på hela förra säsongen, nästan. Så han har jobbat in ett självförtroende där också.





LIVET SOM NYBLIVEN PAPPA

Om tränarbytet var en omställning för Anton på jobbet har han haft en sannolikt ännu större omställning vid sidan av planen. I slutet av november blev han och frun Julia föräldrar till dottern Scarlett. När Anton i början på året var i Nordamerika för träningsläger och försäsong var hans familj hemma i Sverige.

– Jag var ifrån dem i sex veckor, det var jättejobbigt alltså. Jättejobbigt. När jag träffade henne första gången efter det så upplevde jag känslor jag inte trodde fanns. Det är ett helt nytt liv, och det är så härligt. Jag blir glad så fort jag ser henne, och jag oroar lite mer än jag gjort tidigare.

Hur är Anton som pappa?

– Innan sade jag till min fru att jag trodde att jag skulle vara väldigt hård, men det har nog blivit åt andra hållet. Sedan får man väl se när hon blir äldre. Som så många idrottare vittnat om tidigare verkar sporten lättare att släppa när man blir förälder, man tvingas tänka på annat när man kommer hem till ett litet barn.



Och det verkar inte vara annorlunda för Anton.

– Nu var det ju första matchen, så det är egentligen svårt att säga, men jag kan tänka mig att det är så. Det låter så klyschigt. Jag har hört det säkert tusen gånger, man blir nästan trött på att höra det, men nu står man här själv och säger samma sak.

På söndag börjar MLS-säsongen och NYCFC åker till Columbus i sin premiärmatch. I mitten av mars spelas kvartsfinalerna i Champions League, och för Anton Tinnerholm och hans kollegor är det mexikanska Tigres UANL som står för motståndet. Det råder inget tvivel om att New York-laget har siktet högt inställt denna säsong.



– Vi siktar på att vinna en titel i år. Så är det. Vi vann Eastern Conference förra året och det vill vi göra igen, och sen gå längre i slutspelet. Och i Champions League har vi också en chans att kunna gå långt. Men det är en bit dit. Vi vill vinna någonting, men vi måste ta det match för match.