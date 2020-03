Hammarbys fina besked efter cupsegern

Några matcher återstår i den andra omgången av svenska cupen. Dessa spelas på måndagskvällen. Men på söndagen var det full fart och vi fick bevittna en rejäl skräll - när IFK Norrköping fick ge sig på bortaplan mot Tvååker med 1-2.



Förlusten mot Tvååker innebär att IFK Norrköping har minst sagt att prekärt läge att kunna gå vidare till kvartsfinal. Det har också AIK, medan Malmö FF och Hammarby redan har ena benet i kvartsfinal.



Här är alla fakta från söndagens matcher:

Grupp 2

1-0 (26) Alexander Peterson, 1-1 (54) Guillermo Molins, 1-2 (79) Jonas KnudsenFredrik Klitte.FK Karlskrona skakade om MFF rejält med en 1-0-ledning i halvtid. Men det var ett MFF som inte alls hade någon större lycka i den första halvleken. Efter en kvart missade Jo Inge Berget en straffspark och efter en dryg halvtimme bars samme Berget ut på bår efter att han fallit handlöst till marken efter ett skott mot Karlskrona-målet. Och i halvlekens slutskede tvingades Pavle Vagic utgå på grund av en skada. MFF kom dock tillbaka starkt i den andra och bara nio minuter in på densamma hittade Oscar Lewicki med en lyftning in Karlskronas straffområde fram till pannan på Guillermo Molins som helt omarkerad från nära håll kunde nicka in 1-1 och ta tillbaka MFF in i matchen. Och MFF tog över taktpinnen målmässigt när Jonas Knudsen slog en frispark rakt i mål nästan från sidlinjen, 10 meter från straffområdet. Många förväntade sig nog ett inlägg och Karlskrona-försvararna såg överrumplade ut över att bollen gick i mål. Dyrköpt seger för MFF som dock har två raka och kommandot i gruppen inför slutomgången.1-0 (9) Wilhelm Loeper, 2-0 (11) Samuel Nnamani, 3-0 (31) Wilhelm Loeper, 4-0 (55) Karim Rossi, 4-1 (79) Charbel Ceylan, 5-1 (82) Karim Rossi, 6-1 (90+3) Wilhelm Loeper.Richard Sundell.Syrianska gjorde på ett nytt en mycket slät figur när laget förlorade med hela 1-6 borta mot AFC Eskilstuna. Djurgårdsprodukten Wilhelm Loeper gjorde tre av hemmalagets mål när AFC Eskilstuna utan större problem betvingade ett mycket blekt Syrianska. Inte blev det bättre av att Syrianska fick målvakten Abud Keriakes utvisad på två minuters tilläggstid.Tabell:Malmö FF 2 2 0 0 10-1 6--------------------------------AFC Eskilstuna 2 1 1 0 7-2 4FK Karlskrona 2 0 1 0 2-3 1Syrianska 2 0 0 2 1-14 00-1 (2) Imad Khalili, 0-2 (58) Alexander Kacaniklic.Mohammed Al-Hakim.3 186Hammarby fick en drömstart på matchen med ett mål redan efter en och en halv minut och det satte sin prägel på matchen. BP gjorde sitt bästa för att komma tillbaka in i den men Hammarby hade kontroll på läget. När Alexander Kacaniklic gjorde 2-0 till Hammarby drygt 10 minuter in på den andra halvleken var segern i det närmaste säkrad. Hammarby har också i det närmaste säkrat en kvartsfinalplats i och med segern.0-1 (16) Astrit Seljmani, 1-1 (33) Dennis Olsson. 1-2 (35) Alexander Johansson, 1-3 (89) Astrit Seljmani, 1-4 (90+3) Gustaf Norlin.Johan Krantz.Astrit Seljmani som var en succéspelare för Varberg förra säsongen visade att han blir att räkna med även denna säsong. Efter en dryg kvart var en Sundsvallsförsvarare något omständig med bollen. Seljmani tog bollen och gick på ett lågt avslut som gick in, invid ena stolpen. Dennis Olsson utjämnade med en frispark som smet in vid den närmsta stolpen, som August Strömberg inte riktigt fick grepp på. Varbergskeepern skulle dock få revansch bara någon minut senare när han skickade upp bollen långt in på Sundsvalls planhalva. Jesper Modig försökte nicka hemåt men nicken var allt för tam och Alexander Johansson rann emellan och placerade bollen förbi en utrusande Andreas Andersson. Sundsvall hade ett ribbskott genom Pontus Silfwer och Varberg hade ett 3-1-mål inne i den 79:e minuten men vinkades bort för offside. 3-1 kom dock i den 89:e minuten när Seljmani kom i en djupledslöpning mot David Myrestam, tvärnitade och sedan chippade in bollen förbi Andreas Anderson. På tilläggstid gjorde Gustaf Norlin 4-1 med ett avslut från utanför straffområdet.Tabell:Hammarby 2 2 0 0 7-1 6----------------------------------------Varberg 2 1 0 1 5-6 3Brommapojkarna 2 0 1 1 2-4 1 -2Gif Sundsvall 2 0 1 1 3-6 1 -3(31) Självmål.Kaspar Sjöberg.2 111.Örgryte hade lånat Bravida Arena för hemmamatchen mot AIK. Det utvecklades till en inte speciellt välspelad match. AIK hade ändå de bästa målchanserna och albanske nyförvärvet Jasir Asani borde ha gjort mål för AIK när han fick ett bra läge i den första halvleken men hans avslut gick utanför stolpen. Istället fick AIK hjälp genom ett självmål av Abdoul Razak som nickade in bollen i det egna målet på ett inlägg från Erick Otieno. Matchen var stundtals tuff och brutal och domare Sjöberg var något snål med korten. Till slut grävde han dock i bakfickan och hittade där det röda kortet som han höll upp över lagkaptenen David Paulson som därmed missar Örgrytes sista match i omgången, mot Jönköpings Södra nästa måndag.Målen: 1-0 (3) Nils Fröling, 2-0 (13) Isak Jansson, 3-0 (29) Isak Jansson, 4-0 (30) Nils Fröling, 5-0 (79) Viktor Elm.Robert Daradic.712.Lägg namnet Isak Jansson på minnet! Han presenterade sig på allvar för en bredare allmänhet när han gjorde två mål när Kalmar FF vann Smålandsderbyt mot Jönköpings Södra med hela 5-0. Filip Sachpekidis och Nils Fröling tillhörde också matchens stora förgrundsfigurer. På 1-0-målet stod Romario Pereira Sipiao med ett inlägg från höger. Bollen nickades i ribban av Sachpekidis och på returen tryckte Nils Fröling upp 1-0 i nättaket. Sachpekidis låg också bakom 2-0, då han med en Kurre Hamrin-dribbling längs kortlinjen fick in bollen till Isak Jansson som rullade in 2-0. Redan då kände man vartåt det lutade i den här matchen. Jönköpings Södra hade inte mycket offensivt att komma med. I och med segern är Kalmar FF i förarsätet inför matchen nästa måndag mot AIK på Skytteholm och det räcker med ett oavgjort resultat för att laget ska ha säkrat en kvartsfinalplats.Tabell:Kalmar FF 2 2 0 0 8-0 6--------------------------------AIK 2 1 1 0 3-2 4Jönköpings Södra 2 0 1 1 2-7 1Örgryte 2 0 0 2 0-4 00-1 (41) Carl Björk. 1-1 (69) Jakob Adolfsson, 2-1 (86) Hugo Svensson.Antti Kanerva.356.En stor skräll skedde på Övrevis C-plan på söndagen. IFK Norrköping ledde programenligt i halvtid men Tvååker gjorde en heroisk insats i den andra halvleken och när Hugo Svensson kunde se bollen långsamt studsa in i Norrköpings mål efter ett försvarsmisstag av östgötarna med mindre än fem minuter kvar var skrällen nära. Norrköping hade ett par bra lägen i slutet att utjämna, bland annat på en farlig frispark men Tvååker försvarade sig och redde ut stormen och tog trepoängaren.(77) Edi Sylisufaj.Magnus Lindgren.450.Hett Hallandsderby som avgjordes på Vinbergs hemmaplan Vinåvallens B-plan. Falkenberg visade Halmstad än en gång att laget är bäst i Halland och målet av Edi Sylisufaj i den 77:e minuten var det som avgjorde matchen. Halmstad fick dock en fin biljett in i matchen, då tidigare HBK-spelaren Marcus Mathisen blev utvisad redan i den 37:e minuten. Men trots att HBK spelade med en match mer i mer än 50 minuter klarade inte laget av att göra mål och förlusten innebär att Halmstad BK inte längre har möjlighet att nå kvartsfinalspel. Det har däremot Falkenberg som i den sista matchen ställs mot IFK Norrköping men där det inte räcker för Norrköping att vinna, utan laget måste också göra det med minst två måls marginal.Tabell:Falkenberg 2 2 0 0 4-1 6----------------------------------IFK Norrköping 2 1 0 1 2-2 3Tvååker 2 1 0 1 3-4 3Halmstad 2 0 0 2 0-2 0