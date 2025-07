Anthony Elanga, 23, är klar för Newcastle United.

Enligt Fabrizio Romano köps svensken loss för 55 miljoner pund (drygt 715 miljoner kronor).

– Jag vill verkligen komma in i kulturen och DNA:t i den här klubben, säger han i ett uttalande.



Anthony Elanga lämnar Nottingham Forest för spel i Newcastle United. Där blir den svenske yttern lagkamrat med landslagskollegorna Alexander Isak och Emil Krafth.



Enligt Fabrizio Romano köps svensken loss för 55 miljoner pund, motsvarande drygt 715 miljoner kronor.



– Jag är spänd, jag är väldigt glad men viktigast av allt så är jag redo. Jag är redo att dra på mig den svartvita tröjan för att verkligen fajtas för det här laget och ge allt till den passionerade fanbasen som lever och andas fotboll, säger Elanga på Newcastles hemsida och fortsätter:

– Jag hade två otroliga år i Nottingham Forest, de hjälpte mig verkligen att bli spelaren jag är i dag, men jag är väldigt glad att jag är här nu. Klubben vann en trofé förra säsongen och bygger något unikt, något speciellt som jag verkligen vill vara en del av.

Elanga avslutar:

– Jag vill verkligen komma in i kulturen och DNA:t i den här klubben. Jag är väldigt glad att vara här och kan inte vänta på att dra igång.



Eddie Howe, Newcastles huvudtränare:

– Jag är fantastiskt glad att välkomna Anthony till Newcastle United. Han har varit ett stort mål för oss, så jag är överlycklig att ha lyckats säkra upp honom så här tidigt på försäsongen.

