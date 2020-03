AVSLÖJAR: Djurgårdens bud på stjärnan - vill ha snabb affär

Klart är att "Sotte" är beredd att ta steget och att ett lån inte är intressant.Så snart Marcus Danielson blev klar för kinesiska Dalian stod det klart att Papagiannopoulos är ett namn som står högt på sportchefen Bosse Anderssons lista. Detta enligtuppgifter under gårdagen.Nu kan FotbollDirekt avslöja att det finns ett konkret erbjudande för FCK att ta ställning till och att det som står i vägen för en affär är Ståle Solbakken.Köpenhamnslagets tränare/sportchef ha alltid varit bestämd med vilka spelare han ämnar släppa till andra klubbar och svensken lär, enligt uppgift, inte vara en av de spelarna.Ett skäl är förstås att en transfer till en svensk klubb inte genererar några stora pengar i förhållande till vad FCK vill ha.Ett annat är att Solbakken har relativt få mittbackar till förfogande just nu - och hinner sannolikt inte agera efter en ny. Det är i vilket fall som helst inget bra läge att släppa ett namn som spelat så förhållandevis mycket som svensken har gjort den här säsongen.Men Sotirios Papagiannopoulos själv är alltså beredd att byta klubb - detta efter att ha varit ut och in i startelvan i perioder.En anledning är förstås att "Sotte" vill ha speltid för att överhuvudtaget ha en chans att kvalificera sig till sommarens EM-trupp, där konkurrensen är stenhård på hans position. Klart är också att eventuellt lån inte är intressant, för någon part. Utan affären är i nuläget helt och hållet upp till FC Köpenhamn.Djurgården vill, Papagiannopoulos vill - vad vill Ståle Solbakken?