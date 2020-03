Djurgårdens ekonomiska resultat efter guldet: Backar 15 miljoner

Djurgården omsatte 144,5 miljoner 2019, och resultatet blev nära 15 miljoner minus (14,8 miljoner). Att jämföra med 18,6 miljoner plus för året innan, 2018.

Klubben har efter 2019 ett eget kapital på 57,2 miljoner kronor (detta var alltså innan Marcus Danielson såldes, reds anm). Året innan var det 72,1 miljoner kronor. Soliditeten har minskat från 42,7 procent till 33,5 procent.

Djurgården förklarar resultatet med att man gjorde en satsning inför fjolårssäsongen (som ju betalade sig med ett SM-guld).

Det är samtidigt uppåt på flera fronter: Publiksnittet ökade och så också publikintäkterna. Från 34,5 miljoner till 42,1 miljoner. Liksom att de kommersiella intäkterna ökade med 2,2 miljoner, från 30,7 miljoner till 32,9 miljoner.

Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg kommenterar resultatet i årsredovisningen - man gjorde en satsning inför och under säsong med nyförvärv som Mohamed Buya Turay, Astrit Ajdarevic, Emir Kujovic och Curtis Edwards. Samtidigt räknar han med att Djurgården 2020 kommer gå plus igen.

Ordföranden skriver:

"Vi bedömde att det var viktigt att nå en topposition under 2019 i Allsvenskan och med den stabiliteten vi byggt upp under åren kunde vi göra en medveten satsning inför säsongen 2019 vilket blev mycket lyckad. Detta förklarar den ekonomiska förlusten för året vilken förstärktes av kostnaderna för SM-guldet. Det kommer vi ta igen under 2020 och den utvecklingen vi haft efter SM-guldet i antalet medlemmar, sålda säsongsbiljetter, ökade kommersiella intäkter samt spelarförsäljningar ser 2020 ut att bli ett ekonomiskt bra år".