Kan bli Djurgårdens dyraste någonsin - siffrorna - så mycket kan krävas

Sotirios Papagiannopoulos genombrott kom under Östersunds Europa League-saga för några år sedan, där mittbacken hade en huvudroll när ÖFK lade flera europeiska storklubbar under sig och tog sig hela vägen till slutspel mot Arsenal.

I maj 2018 så gick han till sist utomlands, i en affär som kostade FC Köpenhamn omkring fem miljoner kronor.

Detta enligt uppgifter till FD.

Men tiden i Danmark har varit ojämn för den 29-årige mittbacken och Papagiannopoulos såg redan förra sommaren i maj ut att kunna bryta sitt fyraårskontrakt i förtid.

Vid den tidpunkten kom AIK in i bilden, vilket FotbollDirekt kunde avslöja. Omkring en månad senare så bekräftade sportchef Björn Wesström uppgifterna för C More:

''Det är en bra spelare och han har en historik som passar vår rekryteringsstrategi. Han har AIK som moderklubb och är en snabb spelare som jag tror skulle behöva komma tillbaka till allsvenskan. Det har väl gått upp och ner i Danmark, men sedan har han ett långt avtal och FCK har betalat en massa pengar för honom. De befinner sig lite grann i en annan sfär i affärer än vad vi gör, så ska vi lyckas göra det kommer vi behöva komma överens om något extraordinärt'', sade Wesström.

Men några avgörande saker ägde aldrig rum mellan AIK och Skandinaviens rikaste klubb, prisbilden var dessutom i högsta laget för Gnaget och enligt flera källor med god insyn så har den prisbilden inte förändrats.

FC Köpenhamns pris då låg i tiomiljonersklassen, och Papagiannopoulos löneanspråk runt 150 000 kronor i månaden. För stora pengar för AIK skulle det visa sig, och klubben valde att backa.

Frågan är hur nu hur långt Djurgårdens ledning är beredda att gå?

FotbollDirekt avslöjade i går att ett första bud är lagt.

Storleken på budet är ännu så länge inte klarlagt, men att det totalt sett krävs en bit över 15 miljoner för att ta hem det här är ingen vågad gissning.

I det ingår då transfersumma, eventuell sign on-bonus, månadslön, samt agentarvode. Med den storleken på affär så är det i stil med rekorddyr affär som kommer att krävas. Något i stil med namn som exempelvis Johan Oremo (10 miljoner, enligt Aftonbladet 2012), Thiago Quirino (14 miljoner, enligt Expressen 2006), Kim Källström (15 miljoner, enligt Aftonbladet 2001) och Erik Berg.

Samtliga summor rör sig enbart om själva transfern. Sistnämnde Berg togs ju annars från just FCK och enligt FotbollDirekts källor så var övergångssumman 8,5 miljoner och där lönen motsvarar cirka 200 000 kronor i månaden, detta inklusive en sign on-bonus utslagen över Bergs kontraktsår.

När FD från danskt håll förhör sig om Sotirios Papagiannopoulos sportsliga värde för Ståle Solbakken så är bilden entydig, hans betydelse beskrivs som förhållandevis stor och Solbakken anses inte intresserad av att sälja sin svensk i det här läget.

Skulle det trots allt bli aktuellt så anses rejält mycket större summor krävas. På det så har vi det faktum att FCK:s mittbacksuppsättning just nu inte är större än tre namn. Men Solbakkens motstånd styrs även av att FCK inte behöver pengarna tillsammans med att han är ointresserad av att slumpa bort en spelare till allsvenskan. Den danska topptränarens inställning uppges alltid ligga linje med att det ska kosta att göra affärer med FCK, avdelning: ''Vill ni tävla med oss - så var beredda på det som krävs''.