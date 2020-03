“Aiesh har sagt att han känner sig redo”

Under lördagseftermiddagen ska IFK Göteborg och Sirius gruppspel avgöras med en ett högintressant möte. IFK är i förarsätet efter två bekväma segrar mot Västerås och Sollentuna. En poäng räcker för avancemang med tre poängs avstånd, men vid en förlust avancerar Sirius istället till kvartsfinal.Men IFK jagar en plats bland de fyra bästa ettorna, vilket ger en kvartsfinal på hemmaplan och till det kommer dessutom att Hosam Aiesh vara redo för att start, enligt uppgifter till SvenskaFans . Det har han inte gjort de två tidigare matcherna, där han istället funnits med på bänken.Sirius skadeläge har gått i motsatt riktning. Jonas Lindberg som öste in mål i 8-1-segern mot Sollentuna i första omgången, men skadade sig senast och riskerar nu att missa vårsäsongen. Detta kan dock innebära att stjärnvärvningen Kennedy Igboananike istället får en startplats. Även Axel Björnström fattas efter det röda kortet senast mot Västerås där det blev en förlust.Inför matchen på Valhalla IP kommer även den Blåvita ikonen Stefan Lindqvist hedras med en varm applåd. Stefan Lindqvist var med och vann 5 st SM-Guld med IFK Göteborg under 90-talet, han spelade varenda minut i Europaäventyret 94/95 och gjorde på sina 172 matcher 22 mål för IFK Göteborg. Stefan Lindqvist blev 52 år gammal och kämpade länge mot sjukdomen ALS.