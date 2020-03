Helsingborg vill avvakta VAR-fråga - HIF:s styrelse vill avvakta utveckling

Det upprörda kring VAR fortsätter med oförminskad styrka och är kanske det som just nu skapar flest rubriker kring den allsvenska fotbollen. Rädslan hos fansen ser stor ut för att denna videoteknik ska införas i Sverige.Reaktionerna har varit där efter och medlemmar i Malmö FF, Helsingborgs IF, IFK Norrköping, Djurgårdens IF, IF Elfsborg och Kalmar FF har alla försök bromsa utvecklingen genom att väcka motioner emot.Nu senast är det HIF som behandlade en motion och gjorde det på ett årsmöte i Helsingborgs konserthus. Två medlemmar hade i det sammanhanget väckt sin misstro.

Men dessa argument hjälpte inte när det kom till HIF:s styrelse. De visade att de må dela oron som finns, men att man vill avvakta utvecklingen - och en utredning.

Bortsett från VAR-frågan så stod det även under detta årsmöte klart att ordförande Krister Azelius fick förnyat förtroende - nu omvald till 2021.

Samma sak och process kring VAR väntar nu i dag för Malmö FF vars medlemmar mobiliserar på liknande sätt inför det årsmöte som i MFF är satt till i dag.