Mbo med hattrick - bildspel från HIF:s kross

Det har varit en tung försäsong för Helsingborg resultatmässigt. Förutom segern mot FK Liepaja under träningslägret har de förlorat fyra av de sex tidigare träningsmatcherna.Men i eftermiddag när de tog emot Lunds BK på Filborna IP gick det bättre.Segern kom mycket tack vare Noel Mbo som efter bara sex minuter rullade in 1-0 till HIF.Och mer skulle det bli från både HIF och Mbo.2-0 blev han bjuden på efter slarv och 3-0 kom från straffpunkten, men då var det Max Svensson som blev målskytt. Det var också resultatet i paus.Matchens snyggaste mål stod nyförvärvet Brandur Hendriksson för som tryckte av ett distansskott till 4-0. Efter två raka reduceringar kom sedan hattricket från Mbo som i slutet nickade in slutresultatet.Lindegaard - Bejtulai, Granqvist (K), Figueroa, Hendriksson, Gigovic, Svensson, Ceesay, Svensson Timossi Andersson, Mbo.





FotbollDirekts fotograf Emelie Hübner med bilder från Helsingborgs seger mot Lunds BK





HIF-supportrarna laddar upp inför mötet med Lunds BK.

Tremålsskytten Noel Mbo i närkamp med motståndare.





Lunds BK hade en tuff eftermiddag mot det allsvenska motståndet.

HIF-supportrarna sjunger under matchen mot Lunds BK.





Nöjda supportrar ser på matchen i solskenet på Filborna IP.

Lunds BK-spelaren sätter stopp för framfarande HIF-spelare.