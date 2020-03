Norlings oro för stjärnan - "Det är inte bra"

På måndag avgörs AIK:s cupäventyr när de tar emot gruppledande Kalmar FF på Skytteholms IP. Trots att de har allting i egna händer så tvivlar Rikard Norling på att AIK har vad som krävs för att vinna cupen 2020.– 2019 hade vi en oerhörd målsättning att vinna cup, allsvenskan och ta sig ut i Europa. Nu känner jag att om jag får höra in och vinn cupen, nej tänker jag det är inte rimligt. Topp tre snarare. Alla vill, men när det blir ett måste eller ett krav då tror jag det inte är så hälsosamt, säger han till Studio AIK.Men trots att Rikard Norling inte känner att truppen är redo att utmana om titlarna, så finns det en räddning om någon av Djurgården, Hammarby och Malmö FF skulle vinna cupen istället tack vare sin fjärdeplats i allsvenskan 2019. Därmed kan Gnaget få det europaspelet som de uttryckt varit så viktigt tidigare. Han fortsätter sedan sitt resonemang med att det kommer bli viktigt att istället ta det stenhårda jobbet och göra det som krävs i varje enskild match.– Vi är inte färdiga. Men ingen jävel kommer stoppa mig eller spelarna från att jobba som ett as och fortsätter:– Det börjar bli viktigt för mig att snacka ur skägget nu. Det är lite speciellt. Det kanske hade varit något annat om jag inte varit här 3-4 år innan och missat tidigare kravställningar.En spelare som inte fick det att lossna under fjolåret var Kolbeinn Sigthorsson och nu har han ännu inte spelat under året och Norling verkar lite orolig över situationen.– Om man går tillbaka lite till Kolbeinn så har han haft problem att komma ut till startlinjen de senaste åren. Det vi gör här är något som andra klubbar misslyckats med tidigare. Vi jobbar jävligt hårt att hitta honom i den fas där han ska vara. Jag personligen ser det mer som en bonus om han kommer tillbaka och det är ju inte bra. Henok är en magisk spelare som hjälper mig, men benen ska hänga med och målen ska göras. Och då när Kolbeinn inte finns med bakom där i ligger problematiken. Mitt förhållningssätt blir att allt Kolbeinn gör i år är ren och skär bonus.Men liksom supportrarna, menar Norling att även ledningen vill utmana om titlar även om han själv är skeptisk till det.– Det är inte rimligt att förvänta sig att det här laget ska vinna. Björn vill att vi ska vinna. Styrelsen vill att vi ska vinna. Jag är trygg nog i mig själv att kunna gå ut ur mitt skal, men tänk på att det kan vara så att det ibland är destruktivt med vår kravbild, avslutar han.