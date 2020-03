JUST NU: Stjärnans finess ännu en gång Malmös räddning

Det var en aningen krampaktig första halvlek från MFF som inte kom till de klara målchanserna trots stort bollinnehavsfördel under den första halvleken.– Det känns som att vi hade kontroll större delen av matchen. De kämpade på bra och stod bra organiserade, men till slut fick vi hål på dem, säger MFF-mittfältaren Oscar Lewicki till C More och fortsätter:– Jag tror att det var tålamodet som vi hade. Vi blev inte frustrerade och fortsatte bearbeta dem. Till slut orkade de inte stå emot längre.För det dröjde ända till den sjuttionde minuten när Antonsson tog sig loss längs högerkanten och hittade Christiansen som sprungit sig fri i mitten av straffområdet och med en perfekt klackskarv vinklade bollen ner i det vänstra hörnet.2-0 och 3-0 kom sen av bara farten när Lasse Nielsen först helt omarkerad fick nicka in en hörna sen var det dags för nästa försvarare att hamna i målprotokollet. Eric Larsson drog till och böjde in avslutet perfekt vid den bortre stolpen. Något som gjorde att de 3469 supportrarna på Malmö IP kunde gå hem nöjda. Vinsten innebär att Malmö blir seedat i kvartsfinalen efter en målskillnad på 13-1 över de tre segrarna.– Det är skönt att få fortsätta spela tävlingsmatcher. Supportrarna längtar efter det guldet, så vi ska göra allt vi kan för att ta det, avslutar Lewicki.Dahlin - Larsson, Nielsen, Ahmedhodzic, Safari - Lewicki, Bachirou, Antonsson, Christiansen, Rieks - Kiese Thelin.