Snabbanalys: "Han är en tänkbar skytteligavinnare"

Sundsvall orkade inte stå emot

Mittfältskonkurrensen

Johannssons drömsits

Situationen kring Tankovic

Landslagskampen

– En halvlek stod det väldigt unga Sundsvallslaget upp bra, men i den andra halvleken blev det värsta tänkbara start med insläppt mål efter en dryg halv minut. Efter det kunde Bajen slappna av och det syntes. Helt plötsligt fungerade kombinationerna och det fanns ett annat lugn i avslutslägena.– Tillslut var det inget snack. Det var klasskillnad mellan lagen i 90 minuter, men när orken tröt för gästerna kunde Bajen kapitalisera på de lägena som öppnades.– Idag saknades Junior och det är väl vad som kallas ett lyxproblem att ha tre så högklassiga mittfältare som konkurrerar om två platser. För Jeppe Andersen och Darijan Bojanic visade återigen hur bra de fungerar ihop. Om man sedan ska slänga in Abbe Khalili i den diskussionen också ser Bajen ut att ha en riktigt slagkraftig trupp för att utmana på flera fronter i år.– Med så många kreativa spelare får den USA-födde målchans på målchans. Kan han bara höja skärpan en aning, så kommer det att bli en pålitlig målskytt när allsvenskan drar igång i april. Känslan är också att han har gjort anfallspositionen till sin och att det inte är i den rollen Stefan Billborn ser Paulinho i och då lär Johannsson få ett stort förtroende längst fram. Känns som en tänkbar skytteligavinnare om han håller sig hel under året.– Frågan är om inte Stefan Billborn vill satsa på de spelarna som kommer vara kvar hela säsongen. Med en ökad konkurrenssituation ser jag det inte som lika givet att Tankovic kommer finnas med i startelvan match efter match. Även om han levererade så fort han byttes in. För på något sätt måste Bajen få igång Paulinho och Abbe Khalili som inte kommit till Bajen för att sitta på bänken. Det återstår att se om de spelas in på en gång eller efter sommaren när Tankovic med största sannolikhet lämnar föreningen.– Baserat på form och spetskvalitéer är det frågan om inte Kacaniklic passerat Tankovic kring snacket om landslagsplatsen. Båda är absolut med och hotar om en EM-plats, men känslan är att max en av de två kan bli uttagna. Frågan är då om inte Alexander Kacaniklic har gått om i den kampen just nu. För Kacaniklic ser ut att vara poänggaranti för Hammarby och hans samarbete med Johannsson kommer bli väldigt intressant att följa.