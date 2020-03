Snabbanalys: "Riskerar snart att inte vara given i MFF längre"

Malmö FF gjorde som Hammarby under söndagseftermiddagen, det vill säga det blev en riktig islossning i den andra halvleken. Tre raka segrar och 3-0 mot AFC innebär att MFF avancerar med den imponerande målskillnaden 13-1. Adam Berlin såg matchen och gjorde följande analys.

Svårt i sista tredjedelen

– Det mesta ser bra ut för MFF fram till den sista tredjedelen. Väl där finns inte den där riktiga skärpan att luckra upp motståndarförsvaret. Men de är fortfarande tidigt i en process och trots stort spelövertag så slarvar de inte i defensiven som verkar sitta stabilt. Men Kiese Thelin känns som att han försvinner bort i det här spelsystemet och får inte riktigt de bollarna att jobba med som han behöver.

– AFC stod upp länge och väl och gjorde det svårt för MFF som haft motstånd på väldigt olika nivåer så här långt på säsongen, men idag blev det ett verkligt test för MFF.

Likt förra året - hans betydelse är enorm

Anfallsplatsen

Försvarsspelet

Kvartsfinalen

– Precis som förra året är det Anders Christiansen som behöver kliva fram när MFF inte får igång spelet fullt ut. Målet idag var återigen hög teknisk briljans när han bakom ryggen klackade in bollen i bortre burgaveln. Både bra och oroande att tendenserna är så lika fjolåret.– Kiese Thelin har inte spelat mycket det senaste året, men det ser inte heller alltför bra ut. Tajmingen saknas och frågan är om inte Antonsson och Molins borde vara och knacka på om den platsen. Han är inlånad för att vara första alternativet, men hur lång tid ska det ta för honom att komma in i systemet? Mittfältet fungerar, men utan en anfallare som nosar sig till lägena så blir det svårt att luckra upp lågtstående försvar. Blir mycket intressant att se hur Tomasson ska få in Kiese Thelin mer i matchbilden framöver.– Idag fick Lasse Nielsen chansen bredvid Ahmedhodzic och det gjorde han mycket väl. Dessutom fick han kröna insatsen med en kanonnick till 2-0. Men även Jonas Knudsen som fick nästan hela andra halvleken stack ut. Även om det var den andra ytterbacken Eric Larsson som fastställde slutresultatet till 3-0. Tur för MFF att de har en stabil backlinje när anfallsspelet inte riktigt sitter. Dessutom en bonus att få två mål från densamma i eftermiddagens match.– Malmö säkrade i och med att resultatet rann iväg i slutet att bli seedade till kvartsfinal. Vilket högst troligt innebär att de kommer ställas mot ett lågt stående försvar även nästa omgång. Det tror jag är bra för MFF som inte lyckades luckra upp AFC förrän de tröttat ut de.