JUST NU: "Business as usual" - spel inför publik

Folkhälsomyndigheten har precis gett besked - inga stopp för större evenemang, inga publikbegränsningar just nu.

– Det är komplext att få in lagstiftningen. Och det är ett arbete vi startade under morgonen och räknar med att det blir klart under dagen, säger statsepidemolog Anders Tegnell vid en pressträff.



Flera nya fall av coronaviruset i Sverige - i skrivande stund är det 60 nya som konstaterats smittade bara i Stockholm i går och 27 idag. Det har varit oklart kring huruvida evenemang såsom fotbollsmatcher kan fortsätta inför publik i Sverige.

Men det finns i nuläget inget besked om begränsningar vid större evenemang. Det kommunicerades nyss vid en pressträff där regeringsrepresentanter och Folkhälsomyndigheten utfrågades om läget.

Flera besked kunde ges, bland annat att karensavdraget slopas och regeringen sjösätter ett krispaket på 10 miljarder kronor. Men när det gäller evenemang så är det fortsatt "business as usual".