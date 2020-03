Förbundskaptenen håller koll på succésvenskens säsong

Sebastian Holmén lämnade Dinamo Moskva under förra sommaren den nederländska fotbollen och Willem II. Väl där har det blivit en succésäsong med en överraskande femteplats efter 26 omgångar. Mittbacken har funnits med i laget samtliga minuter i ligan också under säsongen. Han har dessutom hunnit med och avgöra mötet med Heracles med sitt enda mål för säsongen.Nu börjar alltså Janne Andersson få upp ögonen för 27-åringen som inte representerat landslaget förutom två januariturnéer 2015, 2016. Förbundskaptenen var på plats mot Feyenoord inför den stundande uttagningen till träningsmatcherna senare under månaden. Där ställs Sverige mot Ryssland och Cypern.– Det var orsaken till att jag flyttade hit (Nederländerna), så landslaget kan hålla bättre koll på mig, säger han till Sportbladet Janne Andersson kan eventuellt alltså vara ute efter ett nytt alternativ. Marcus Danielson har lämnat Djurgården för kinesiska ligan som är i karantän. Pontus Jansson har varit borta länge med en skada, men är på väg tillbaka. Men förbundskaptenen kollar runt vilka alternativ han har. Det återstår att se om nästa Holmén finns med i landslaget.