Finansexpertens siffror - “Bara tolv-tretton klubbar överlever”

Det är en bekymmersam situation som många idrottsklubbar hamnat i efter Coronavirusets intåg. Då många sporter redan varit i gång under vinterhalvåret med sina serier har fotbollsklubbarnas säsong bara varit i sin linda och mycket fokus har varit att locka publik till sina premiärmatcher.Men av allt att döma blir det ingen premiär som tänkt den första helgen i april.Beroende på hur länge serien skjuts upp så kommer det att slå olika hårt mot olika lag.- De lag som redan nu har det bekymmersamt kommer att få det ännu mer bekymmersamt. Blir det här långvarigt så blir det konkurser för flera lag. Framförallt hos lagen från orter som normalt inte ska ha ett allsvenskt lag sett till ortens storlek, säger Dan Persson till FotbollDirekt.se- Jag har räknat på det där och kommit fram till kostnaden blir 15 miljoner per omgång totalt. Det är åtta omgångar till den första maj och sätter serien igång då, blir kostnaden 120 miljoner kronor totalt. Olika ekonomiskt utfall från klubb till klubb men det tror jag bara tolv-tretton klubbar överlever,- 15 miljoner kronor per omgång är den sammanlagda totala summan för alla klubbar, sedan kommer det förstås att skilja från klubb till klubb i exakt summa men det kommer att bli kämpigt för mindre klubbar, det är helt klart.Dan Persson ser dock en lösning på problemen som skulle kunna rädda mycket av de allsvenska klubbarnas ekonomi.- Ja. Ställ in EM! Ställs EM in, då kommer de allsvenska klubbarna gå skadefria ur det här. Då får man fyra veckor att lägga in allsvenska matcher på och det skulle rädda enormt mycket.- Ingenting, Allsvenskan kommer att vara lika stark oavsett när serien startar. Däremot tror jag inte den hype som brukar vara kring den allsvenska starten blir lika stark.- Får vi ett avbrott fram till juni så kommer vi att ha andra ekonomiska problem i samhället än bara fotbollen. De klubbar som har ett stabilt delkapital och bra kassa kommer att få en smäll men det är framförallt småklubbarna som då ligger riktigt risigt till, för de kan inte kompensera resten av säsongen på ett sätt som större klubbar kan göra med större publikintäkter.- Det kommer att slå på årets ekonomiska resultat. Det som vi inte vet just nu men som KAN bli riktigt kännbart är hur det kommer att bli med sommarfönstret i Europa och övergångarna där. Kommer storklubbarna att fortsätta handla spelare? Gör man inte det, då kommer det att slå också mot våra svenska klubbar.- Jag vet inte om det finns force majeure-klausuler i kontrakten. Klubbarna vill såklart inte bli osams med spelarna men kan de som tjänar mest i klubbarna måste kunna tänka sig att gå ned i lön under tiden som det inte är några matcher. Jag tror inte det kommer att påverka deras vardag allt för mycket, så är det ju bättre det än att klubben går omkull och spelaren inte får någon lön alls.- Ja. Det tycker jag absolut. Staten tar redan nu en stor kaka av intäkterna från idrotten. Och då är det inte bara fotbollen. Staten får 25 miljarder i skatteintäkter varje år från idrotten. Ta åtta-tio av dessa miljarder och lägg till idrotten. Dessutom skulle man kunna låta klubbar vara skattebefriade i ett par månader för att ytterligare hjälpa situationen.- Nej. Det är på en betydligt mindre skala när det gäller idrotten och framförallt kommer nog serien att vara igång igen innan varlsen träder i kraft.Dan Persson tror också att klubbarna kommer att få fart på ruljansen rätt snabbt efter att serien startar igen och matcherna kan spelas inför publik.- De kommer förstås inte kunna kompensera fullt upp för förseningen men så fort det blir ett kassaflöde så kommer allting att återgå till det normala igen rätt snart, det kan röra sig om bara någon vecka, så är allt igång igen som det ska.