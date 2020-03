AVSLÖJAR: Bajenfavoriten räddas från konkurs - kan andas ut igen

Patrick Mörk:– Vi har träffats och resonerat och kommit fram till en förlikning och den personliga konkursen mot honom kan dras tillbaka.



Det var i december förra året som den tidigare landslagsstjärnan Erkan Zengin försattes i personlig konkurs. Detta av Södertörns tingsrätt vars beslut grundades på en stämning av spelaragenten Patrick Mörk som då beklagade det låsta läget så här:

''Jag har hållit på som agent i 30 år och har aldrig upplevt en liknande situation. Det är jättetrist att det har blivit så här. Erkan har inte velat diskutera förlikning eller lösning överhuvud taget. Jag hoppas fortfarande att vi ändå ska kunna hitta en lösning'', sade agenten i en kommentar till när domen stod klar.

Bråket mellan den förre landslagsprofilen och agenten blev känd i september förra året när Sportbladet uppmärksammade historien och det stod klart att parterna var på kollisionskurs.

Avgörande blev när Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd valde att gå på Patrick Mörks linje om krav på 2,8 miljoner, ett belopp spelaren vägrade att betala.

Följden blev sedan en personlig konkurs sedan Mörk via sina ombud till Södertörns Tingsrätt ansökte om personlig konkurs mot den tidigare landslagsmittfältaren. Bråket hade sin grund kring det treårskontrakt Zengin skrev 2015 med turkiska Trabzonspor.

Bruttolönen uppgavs då, enligt Sportbladet, ha varit 47 miljoner, men där huvudpersonen hävdade att Patrick Mörk inte hade haft någon delaktighet i övergången.

Men nu några månader senare så är alltså problemen ur världen.

En förlikning har helt nyligen blivit klar och det är med stor lättnad båda nu väljer att tala ut om den lösning som ligger klar för FotbollDirekt.se.

- Det var så oerhört tråkigt att det som skedde verkligen skedde. Men vi träffades i början av januari och hade ett bra snack. Vi har resonerat och hittat en lösning, bekräftar Patrick Mörk för FotbollDirekt.se.

- En lösning är nu klar och den personliga konkursen mot Erkan Zengin är på väg att dras tillbaka. Det har verkligen inte känts bra för mig att han drabbades så.

Du låter lättad?

- Men så är det. Jag har ju jobbat med honom sedan han var tonåring och väl egentligen gjort alla hans övergångar, utom den med Trabzonspor. Det känns skönt för mig personligen att hans konkurs nu kan dras tillbaka. Jag har ju en nära relation med hans familj också så det här känns bra och viktigt, säger han och fortsätter:

- Nu tar vi nya tag och så får vi se var hans karriär tar vägen.

Erkan Zengin reagerar så här:

- Skönt att han känner så. Det kom in människor mellan oss som förstörde. Men det finns sådana som har det värre än mig, som det ser ut i världen just nu. Det viktigaste är verkligen att människor tar hand om varandra just nu. Ikväll ska jag spela match och det inför tomma läktare, sista matchen innan ligan stänger.

- Ah, det här verkligen skönt. Jag har aldrig haft problem i mitt liv tidigare och vill inte ha det nu heller. Det känns bra att jag och Patrick har hittat den här lösningen.

Erkan Zengin spelade under 2018 fem månader med Hammarby. I dag spelar han för Adana Demirspor i den turkiska andraligan.