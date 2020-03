Sef-basen är positiv trots krisen: "Vi kommer vara kreativa"

i nya FotbollDirekt-podden "Vad är det som händer?" berättar SEF:s sportchef Svante Samuelsson hur man ändå ska få till en allsvensk säsong - utan att äventyra klubbarnas ekonomier.

– Vi är beredda att hitta ganska många lösningar innan vi väljer alternativet att spela inför tomma läktare, säger han.



Spridningen av coronaviruset COVID-19 har påverkat hela världen. Flera länder är redan satta i karantän och i Sverige har man begränsat smittospridningen genom att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare. Det påverkar naturligtvis den pågående fotbollssäsongen, där kvartsfinalerna i Svenska cupen är uppskjutna tills vidare. Den allsvenska premiären ska spelas 4 april mellan Örebro SK och Djurgården, men troligt är att den inte kommer spelas enligt plan.

Den nystartade podden Vad är det som händer? ska vara FotbollDirekts informationskanal och premiäravsnittet gästas av Svante Samuelsson, sportchef i Svensk Elitfotboll. I podden redogör han för hur diskussionerna går mellan förbund och klubbar för att få till en allsvensk säsong som i minsta möjliga mån ska påverka klubbarna negativt.– Det finns ju lösningar. Ett alternativ är att spela matcherna utan publik, men det är inte det första alternativet vi ser framför oss. Det kommer förmodligen handla om att skjuta matcherna framåt i tiden. Det finns naturligtvis en gräns för hur många omgångar man kan skjuta på innan det inte längre är möjligt att få in dem i ett normalt schema.

Är det ens möjligt att spela inför tomma läktare, på ett ekonomiskt plan ?

– Vi är nog beredda att hitta ganska många lösningar innan vi väljer alternativet att spela inför tomma läktare, säger han och fortsätter:

– Det finns en oerhört stor förståelse hos klubbarna att ta samhällsansvaret först. Många stänger ner ungdomsverksamheter och folk jobbar hemifrån. Det är absolut högsta prioritet. Sen är det naturligtvis avgörande för klubbarnas ekonomi att vi får till en säsong som är så hel som möjligt. Jag tycker att man har rätt prioritering när man sätter samhällets intresse först.

Det har pratats om att säsongen 2020 kan inledas i juni och avslutas i början av nästa år. Något som dock kräver att EM inte spelas i år utan 2021, vilket Uefa ska ta beslut på under tisdagen. Svante Samuelsson är dock förtegen kring detaljerna tills vidare, men menar att alla parter är beredda att vara kreativa och lösningsorienterade i utmanande tider.

– SvFF sitter naturligtvis och skissar på olika alternativ beroende på hur det utvecklar sig. Just nu är beslutet inte tagit kring någonsin med Allsvenskan utan att vi startar som vanligt. Men det är stor risk att det ändras i veckan och då får man ta det steg för steg.



Vad hör ni om EM?

– Det är det man läst i media, spekulationer om att skjuta upp till 2021, men jag tror att de försöker ta det beslutet så sent som möjligt. Det är väldigt stora insatser, inte minst för fotbollen och Uefa. Samtidigt har vi en situation i världen och Europa som är viktigare än fotbollen.

Är EM 2020 ens realistiskt?

– Jag vet inte hur sent de kan blåsa av, men tror att det är nyckelfrågan. Men ställer du frågan i dag så har jag väldigt svårt att se att det ska gå att genomföra, om det inte blir en positiv förändring kommande veckor kopplat till hur viruset sprider sig i Europa. Det ser mörkt ut.

Hela podden hittar ni via Spotify, samt inom kort även på Itunes och Acast.