Tror på allsvensk sommarpremiär: ”Kommer få ge upp semesterveckan”

Det blev ingen cupkvartsfinal mot AIK i helgen - alla matcher stoppades för att minska risken för smittspridning. Rasmus Bengtsson räknar med ”lockdown” i flera månader.

I helgen fick han ledigt, i dag går han till träning med MFF igen - en stängd sådan.

– Känslan är att man kommer att få ge upp den där semesterveckan som man brukar få i juni och att vi kommer att få spela under hela sommaren. Men allt beror såklart på hur lång tid det tar med viruset, säger han till Sydsvenskan.

Ännu är det ingen allsvensk spelare som bekräftats smittad av coronaviruset, men cupmatcherna ställdes in just med anledning av risken för att spelare nu smittats och kan smitta andra. Om det sker så lär även träningar ställas in.

Om det ändå skulle dra i gång i sommar, och någon spelare bekräftas smittad, vad händer då? Bengtsson undrar om det går att fortsätta att spelas säsongen vid ett sådant scenario:

– Säg att vi sätts i karantän i fjorton dagar, sedan ska man träna upp sig och komma i form, det går en massa tid, sedan händer det något annat lag.

– Personligen är man kanske inte jätterädd för att få det, utan det är mer att man tänker på gamla och sjuka som ligger i riskzonen. Jag vet ju folk som fått det, inga nära, men bekanta, så det närmar sig för alla. Viruset är runt hörnet känns det som, så det är kanske en tidsfråga innan någon i laget får det också.