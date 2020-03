Förbereder sig på ekonomiskt stålbad - publikintäkter skjuts på framtiden

Tisdag kväll eller onsdag morgon väntas besked om EM 2020 skjuts upp. Det lär oavsett inte bli tal om premiär i allsvenskan eller superettan förrän tidigast juni.

Nu oroar sig många klubbar över ekonomin. Intäkter som man räknat med de första månaderna skjuts på framtiden.

Gif Sundsvall hade tänkt värva spelare innan vinterfönstret stängde, men så blir det nu inte. Det osäkra ekonomiska läget gör en sådan satsning ohållbar.

– Vi är i behov av att rekrytera åtminstone en spelare till i form av en ytterforward men i den här uppkomna situationen finns inte möjlighet att ta kostnader i nuläget. Nu kommer det inte en enda intäkt då vi inte får spela matcher och det blir även svårigheter för våra samarbetspartners. Vi kan inte dra på oss nya kostnader innan det här med corona rett ut sig, säger Giffarnas sportchef Urban Hagblom till Sundsvalls Tidning.

Med premiär i juni och ett komprimerat spelprogram så blir det cirka tio matcher som skulle ha spelats under våren (april, maj) som istället får tryckas in senare. Gif Sundsvall drar in runt fem miljoner kronor i publikintäkter, och med en framskjuten premiär så är det 1,5 miljon kronor som skulle kommit in under våren som man får vänta på.

– Vi är beroende av intäkter i våra matcher. GIF Sundsvall har en mindre gynnsam ekonomisk situation, så är det ju, vi har inte jättemånga miljoner på banken. Och det finns inte så många svenska klubbar som har det, tyvärr finns det väldigt många som har likviditetsproblem.

ST:Är du orolig för GIF Sundsvalls ekonomi?

– Ja, det är man, självklart.