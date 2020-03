Mobiliserar - så vill allsvenska klubbarna matcha - och dessa säger nej

Kalmar vann tisdagens match mot Örebro med klara 4-1 och det var en föraning om att det kan komma att spelas fler träningsmatcher inom kort.Flera träningsmatcher har ställts in men det finns ändå många matcher inbokade under den närmaste framtiden.



Den 28 mars är exempelvis sex matcher inplanerade. Det antalet kan dock reduceras, då det är tveksamheter kring matchen IFK Norrköping - AIK. Men i skrivande stund är inte den matchen officiellt avblåst.

Och samtliga lag förutom Djurgården, Hammarby, IFK Göteborg, Sirius och Malmö FF har träningsmatcher inbokade inom de närmaste två veckorna.



Hammarby skulle ha mött Odd 29 mars men den matchen är inställd.

- Vi har inget bokat, men vi måste givetvis fundera på träningsmatcher. Men innan vi vet när vi kör igång igen så vill vi inte börja planera, sade Hammarbys sportchef Jesper Jansson till FotbollDirekt tidigare under tisdagen.



- I nuläget har vi inga kontakter om träningsmatcher. Finns ingenting bokat. Nej, jag ser inte värdet i det när vi inte ens har något startdatum. Just nu har våra spelare ledigt fram till på söndag, sade Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.



Inte heller Malmö FF har någon match på gång efter att matchen mot Molde ställts in.

- Det är det här som gäller just nu. Nej, vi har inget nytt inplanerat just nu. Vi följer utvecklingen, säger klubbens mediachef Peter Åhlander

IFK Göteborg hade en match mot Degerfors 27 mars men även den matchen har ställts in.

BK Häcken - Jönköpings SödraTrelleborg - HelsingborgVarbergs BoIS - TvååkerHelsingborg - Norrby Kalmar FF - Jönköpings SödraElfsborg - HalmstadFalkenberg - ÖsterBK Häcken - GaisMjällby - TrelleborgIFK Norrköping - AIK28 mars IFK Norrköping (b)Inga matcher28 mars Halmstad (h)28 mars Öster (h)Inga matcher21 mars Trelleborg (b)26 mars Norrby (h)21 mars Jönköpings Södra (h)28 mars Gais (h)26 mars Jönköpings Södra (h)Inga matcher28 mars Trelleborg (h)28 mars AIK (h)Inga matcher25 mars Tvååker (h)Inga matcherInga matcher



Källor: Klubbarnas egna hemsidor