Matchandet igång igen - så ser klubbarnas planer ut

Match på match har gått om intet.

Ett tungt lock har lagts över den allsvenska fotbollen.

Men i eftermiddag spelas det igen mellan Kalmar FF och Örebro och samtidigt kan nu flera klubbar vara på väg att trotsa coronaviruset. FotbollDirekt har i dag varit i kontakt med flera.

- Vi har inget bokat men vi måste börja fundera på träningsmatcher, säger Hammarbys Jesper Jansson.



Känslan av att hela Sverige ligger nere har nu pågått ett tag och våra politiker har tagit fram flera åtgärdspaket för att lugna den stora samhällsoro som just nu lamslår Sverige- liksom stora delar av världen.



Den allsvenska fotbollen är ju så klart inget undantag och svenska cupens kvartsfinaler ströks som exempelvis den gångna helgen. När den allsvenska säsongen skulle kunna börja är ännu så länge oklart, men indikationer som ändå finns pekar mot juni eller juli.

Men samtidigt, hur svårt det nu än ser ut i nuläget, så pågår en form av mobilisering bland allsvenska klubbar för någon form av normalitet.

Inte minst så genomförs i eftermiddag en träningsmatch mellan Kalmar FF och Örebro SK.

Men det ser inte ut att bli enda matchen den närmaste tiden. Om läget inte förvärras kring coronaviruset så kan vi nu inom kort få ser flera klubbar göra samma.

– Vi har inget bokat, men vi måste givetvis fundera på träningsmatcher. Men innan vi vet när vi kör igång igen så vill vi inte börja planera. Vi har hela tiden utgått från det program vi haft; vi har haft träningsmatcher, utlandsläger, gruppspel i cupen, förhoppningsvis kvartsfinal och semifinal och sedan ett genrep. Det har ställts på ända. Nu får vi hoppas att vi får ett svar kring när det kan börja, så kan man börja planera utefter det, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson till FotbollDirekt.se

Däremot är inte som exempelvis AIK och Djurgården av samma omfattning.

- I nuläget följer vi läget som pågår och spelarna är just nu hemma med individuell träning. Klart det logiska är att vi inte spelar match inom en snar tid och ska vi spela ska vi stegra klokt. Vi ska förbereda oss för tävlingsspel om vi ska spela matcher - och det vet vi ingenting om just nu, säger Björn Wesström.



Enligt vad FotbollDirekt erfar så ställs nu den inplanerade träningsmatchen mot Norrköping in, en match som än så länge är tänkt att spelas lördag den 28 mars.



Djurgårdens Bosse Andersson ser det på samma vis som sin kollega i AIK:

- I nuläget har vi inga kontakter om träningsmatcher. Finns ingenting bokat. Nej, jag ser inte värdet i det när vi inte ens har något startdatum. Just nu har våra spelare ledigt fram till på söndag, konstaterar Bosse Andersson för FotbollDirekt.se.

- Men när vi får ett datum att förhålla oss till då ska vi börja planera utifrån det.



Du ser inget värde i träningsmatcher just nu?

- Nej. Det kan jag inte göra. Det finns viktigare saker än fotbollen just nu.



En annan allsvensk guldfavorit är Häcken och där finns däremot aktivitet.

Redan på lördag planeras en match mot Jönköpings Södra och kommande helg mot Gais, i det som sedan länge varit tänkt som Häckens allsvenska genrep.

- Det är riktigt. Dessa två matcher hoppas vi kunna genomföra, så till vida det inte kommer nya restriktioner. Vi vill spela träningsmatcher, men intar ändå försiktighet där vi inte tillåter för många på för liten yta samtidigt.

- Vill vara så förberedda som möjligt. Hålla hårt på professionaliteten och signalera saker mot våra spelare.

Har ni fler matcher på gång?

- Ja, vi har även fler bokade matcher. Nej jag inte vill inte berätta vad det handlar om. Det kan ju så snabbt förändras.



IFK Göteborg har än så länge den 27 mars inbokad mot Degerfors. Blåvitts definitiva besked om matchen ska genomföras väntas komma i dag eller i morgon, enligt FotbollDirekts uppgifter.



Från Malmö FF-håll så är träningsmatchen mot Molde borttagen.

Den skulle ha spelats den 29 mars men blir nu inte av. Lägg där till att Malmö på U21-nivån skippar derbyt mot Helsingborg kommande måndag.

- Det är det här som gäller just nu. Nej, vi har inget nytt inplanerat just nu. Vi följer utvecklingen, säger klubbens mediachef Peter Åhlander.

Helsingborg å sin sida har valt öppna träningar och tänker än så länge genomföra lördagens match mot Trelleborg, HIF som annars ställde in förra helgens möte med Mjällby.



Norrköping hoppade så sent som i söndags mötet med Djurgården.

Den 26 mars är det än så länge tänkt att AIK ska vänta. Men enligt FD:s uppgifter är alltså det eventet något som sannolikt inte kommer att bli av. Norrköping stängde sina träningar den 13 mars.