Orolig för spelarnas mentala hälsa i väntan på premiären

I normala fall hade det varit bara tre veckor kvar till säsongspremiären och lagen i allsvenskan och superettan hade påbörjat slutförberedelserna inför den stundande säsongen.Men så kom Coronaepedemin som gjort att det mesta gått in i dvala. Och när säsongen drar igång kommer den att göra det med full kraft, troligen med både helg och veckomatcher under de inledande veckorna.– Det blir många matcher under kort tid, färre träningar och mindre möjligheter till socialt liv för att må bra utanför planen.– Vi har spelare i truppen som hanterar detta på olika sätt. Vi måste respektera deras åsikter. De som inte är mentalt klara får inte gå ut på planen, för då ökar skaderisken, säger Haynes till Kvällsposten Blir det premiär i juni är det ytterligare två och en halv månad som ska fyllas med förberedelser, träningar och träningsmatcher innan allvaret börjar.– Nu målar jag upp värsta bilden. Men jag ser utmaningen komma runt hörnet där vi ska hålla spelarna hungriga för att man ska kunna ta sig igenom detta på ett bra sätt.