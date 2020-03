Uppgifter i England: Landslagsfotbollen tvingas till uppehåll

Uefa väntas under tisdagen ta beslut på att skjuta upp EM till 2021, vilket naturligtvis påverkar flera andra turneringar. Det kommer bland annat att medföra att Nations League också flyttas fram , enligt Daily Mail.



Coronaviruset har slagit hårt mot fotbollen och i rådande läge är det många frågetecken som behöver redas ut. Majoriteten av de stora ligorna i Europa har tagit tillfälligt uppehåll och i Sverige väntas den allsvenska premiären skjutas på till sommaren.



Detta går hand i hand med att Uefa tros klubba igenom en flytt av sommarens planerade Europamästerskap till 2021. En flytt av EM skulle innebära stora förändringar för spelschemat under en lång period, bland annat uppges då damernas EM-slutspel flyttas från 2021 till 2022. Detsamma gäller också U21-EM.

Det om man ska tro uppgifter som Daily Mail kommer med.



Beslutet skulle även påverka Nations League, som är tänkt att inledas i september 2020. Det spelas i så fall någon gång under 2021. Uefa uppges dock vara fast beslutna om att avsluta Champions League och Europa League som planerat.



Enligt Italienska Gazzetta dello Sport så finns två alternativ med EM som mittpunkt. Det är antingen att spela i november-december 2020 eller att genomföra turneringen sommaren 2021.