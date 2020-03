Finansexperten - ''Kan inte förstå AIK:s panik, vad är det vi inte vet?'

Sportfinansanalytikern Dan Persson bekymras och pekar på att AIK har ett eget kapital på 63 miljoner.

- Jag har svårt att förstå paniken, varför AIK? Vad är det vi inte vet? Med ett stort eget kapital och en omsättning på närmare 200 miljoner så blir det här konstigt, säger Idrottens affärers krönikör till FotbollDirekt.se.



Den allsvenska premiären dröjer och beräknas inte komma i gång förrän i början av juni och på det viset är minimiscenariot senarelagda intäkter med två månader.

Men likväl ser det ändå ut vara 60 dagar som kan komma att kosta allvarlig likviditetsbrist för de flesta allsvenska klubbar.

I eftermiddags förstärktes den bilden väsentligt när AIK gick ut med att ett åtgärdsprogram satts samman, samt hur AIK Fotboll kortsiktigt anser sig behöva ha in fem miljoner fram till den 31 maj:

''För att klara oss igenom den här situationen".

Nu möts AIK:s begäran med skepsis från bland andra Idrottens affärers krönikör Dan Persson som har svårt att förstå varför AIK:s ledning gått ut så här.

Detta mot bakgrund av en positiv utveckling av Solnaklubbens ekonomi.

Från att ha backat 20 miljoner under guldåret 2018 - så gav fjolåret ett klart förbättrat resultat som stannade vid minus tre miljoner.

Det egna kapitalet uppgår inför kommande säsong till 63,5 miljoner, oförändrat från året innan, och kommenterades tidigare i vinter så här av vd Håkan Strandlund:

”Vad gäller 2019 så blev det inte det år som vi hade förväntat oss. Vare sig en fjärdeplats i allsvenskan eller ett uttåg från Europaspelet under kval är något som får oss att blicka tillbaka på året med välbehag”.



När AIK i dag mitt i rådande coronakris gick ut med beskedet om ett nytt åtgärdsprogram så lät det så här: "För att hantera den rådande situationen kommer AIK Fotboll AB att införa ett åtgärdsprogram i syfte att dels generera alternativa intäkter, men som också ska minska kostnaderna under den period som allsvenskan är uppskjuten", skrev klubben på sin hemsida.

, detta inte minst som en vädjan till klubbens supportrar:

"Bristen på vetskap gör det nästintill omöjligt för oss att svara på var klubben står ekonomiskt till hösten." Vd



Vd Håkan Strandlund är däremot inte bekväm med AIK:s kommunikation denna dag och försökte i efterhand korrigera bilden:

''Formuleringen som användes var i mitt tycke alldeles för skarp, och inte godkänd heller. Vi har ändrat vår formulering, säger tillförordnade vd:n Håkan Strandlund till Fotbollskanalen.

FK: Hur allvarligt är läget?

- Det är inte akut. Däremot måste vi se över hur vi tar oss igenom den här perioden också.

När FotbollDirekt under fredagkvällen når Idrottens affärers Dan Persson så ställer han sig mycket tveksam till AIK:s agerande och varnar för att det kan finnas en utveckling som AIK än så länge mörklägger.

Finansexperten har utifrån det som är den officiella bilden av AIK:s ekonomi svårt att förstå dagens agerande.

- Det kan inte handla om soliditet, utan om cash. Man vill ha likviditet. Det är det enda som kan förklara detta, säger Dan Persson till FotbollDirekt.se.

- Däremot kan det finnas problem som vi inte känner till, frågan är om det är så? Om det finns försvårande omständigheter i AIK:s ekonomi som inte är kända, fortsätter han och Persson betonar följande:

- Man ska även komma ihåg att klubbarna ännu inte förlorat en krona utan bara skjutit upp intäkter under samma bokslutsår och skulle man förlora publikintäkter så kan man ha med sig som ett räkneexempel att en allsvensk klubb som tappar 20 procent i publik, det motsvarar inte mer än 8 procent av den totala omsättningen. Resten handlar om sponsors- och tv-avtal.

Du har svårt att se att AIK så snabbt agerar som man nu gör?

- Ja, med 63 miljoner i eget kapital så krävs så mycket mer än det här för att AIK ska hamna i allvarliga ekonomiska problem. Så, nej, jag kan inte förstå denna panikåtgärd AIK gör.

- För att AIK ska stå i allvarliga problem så måste det handla om en större likvid brist eller det att banken inte accepterar deras soliditet.

- Men som ni förstår så kan det orimligen vara ett problem.

- Jag menar att en klubb som AIK med den kreditvärdighet en sådan klubb har så kan AIK hur lätt som helst, om det skulle krävas, ta en kredit på 20 miljoner utan att blinka.

Men samtidigt är bilden sedan länge känd kring kraftiga driftsminus för allsvenska storklubbar utan transfers och Europaspel. Kan man inte tro att AIK ser det och där till risken för ett mångdubbelt påslag utifrån rådande situation och agerar preventivt där efter?

- Det vi vet är att det då handlar om minus på 15-20 miljoner för en stor klubb som AIK före spelarförsäljning. Det är inte konstigt. Kanske tänker man också på en spelarmarknad som rimligen inom kort riskerar att vara stendöd och sänka värdet på spelare för lång tid framåt med lägre intäkter från spelarförsäljning.

- Men det är ändå inte tillräckligt för att förklara det AIK gjort i dag. I synnerhet inte när SEF i dag till och med tidigarelagt utbetalningar av ligapengar.



- Nej, jag förstår inte det här och AIK skulle tjäna väldigt mycket på att vara så mycket tydligare kring vad det här handlar om.