JUST NU - “Vi måste få hjälp”

- Alla pengar är välkomna för att klara oss till matcherna går igång, säger Kalmar FF:s klubbchef Lucas Nilsson.Utan publikmatcher och med vikande sponsorintäkter så kämpar de allsvenska klubbarna, liksom de flesta företag just nu, i motvind.Regeringens ekonomiska stöd på 500 miljoner kronor till idrotten kommer vid en kritisk tidpunkt.Inte minst för Kalmar FF som länge gått en kamp mot en svag ekonomi.- Det är jättebra. Positivt. Det är jätteviktigt att vi får stöd nu, det är en tuff tid och alla pengar är välkomna för att klara oss till matcherna går igång, säger Lucas Nilsson.- Vi har suttit i en situation sedan hösten där vi hela tiden tittat över ekonomin, och gjort stålbadet. Vi har bromsat med det mesta, och det här (coronavirusets konsekvenser) slår extra hårt mot oss när vi kände att vi började komma i fas och ha framtidstro. Nu är det återigen väldigt jobbigt.- Nej, ingen fara för verksamheten, men det blir tufft om vi inte komma spela matcher med publik framöver, Vi håller oss flytande och med stöd från kommun och stat så kommer vi mäkta med det här, säger KFF-sportchefen.- Vi tittar på olika alternativ, men jag tror inte det kommer bli varsel eller permitteringar. Vi tittar på andra lösningar, säger Lucas Nilsson.Verkligheten är tuff i dag även för en “rik” klubb som svenska mästarna Djurgårdens IF.Sportchefen Bosse Andersson är rörande överens med sin kollega i Kalmar FF.- Vår bransch är otroligt tuff, vi är ju beroende av sponsorer och stora publiker. Vi måste få hjälp av staten och det är ett gott tecken att det finns förståelse för vår situation, säger Andersson.- Vi sitter i en bra sits just nu, men de stora intäkterna kommer från nåt vi gjort tidigare (spelarförsäljningar). Just nu är intäkterna från dessa områden - sponsorer och publik - noll och det behövs en trygghet för att driva en förening på sikt.