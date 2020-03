AVSLÖJAR: Storklubbarna planerar sexlagsturnering

Den redan långa svenska försäsongen har blivit ännu längre. Med det inriktningsbeslut som kom från Sef-klubbarna nu i veckan så får vi vänta tills juni på allsvensk premiär - om coronaviruset tillåter det, vill säga.

Tre månader till av försäsong, och klubbarna diskuterar nu vad man ska göra av den. Spela matcher måste man ju göra någon gång under perioden fram till allsvensk start. Det har tidigare hintats på flera olika håll om att klubbar diskuterar med varandra om att spela försäsongsturneringar.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att det finns planer på en sådan. Där AIK, Djurgården, Hammarby, IFK Norrköping, Sirius och Örebro möts. Sex klubbar som ligger nära varandra geografiskt, vilket är en anledning till att man nu diskuterar då det blir enklast rent logistiskt.

Hammarbys vd Henrik Kindlund bekräftar FotbollDirekts uppgifter:

– Jag kan bekräfta att vi diskuterar det. Om det överhuvudtaget blir möjligt under våren. Att vi sex ska köra någon form av turnering, säger Kindlund.

– Det är vi sex som är närmast varandra geografiskt, det är bussavstånd och inga långa resor. Sedan har vi inte helt satt formen för det, om det är enkelserie eller dubbelserie eller hur vi gör. Det är heller inget som kommer vara nu snart utan i sådana fall senare i vår.

Hur tänker man kring arenor, spela på en och samma?

– Egentligen inte, det blir ett jäkla bussande isåfall. Vi kan inte gärna ha Norrköping som ska åka buss fem gånger till Stockholm. Men det återstår att se vad som är bäst. Vi har en grundplanering, alla är överens om att det är en bra idé. Så tar vi det här vidare därifrån.

Finns det diskussioner med tv-bolag om att sända det här? Såväl Discovery som C More har sänt matcher här under försäsongen...

– Till att börja med så kommer vi ha diskussionen med Discovery, det är vårt tv-bolag. Men vi har inte kommit så långt att vi börjat några riktiga diskussioner. De vet om att den här tanken finns, så kommer vi ta det vidare om det blir mer konkret. Vi har inte kommit speciellt långt ännu.

Kan det leda till tv-intäkter även för inblandade klubbar?

– Det är inget vi pratat om alls. En orsak till att vi vill göra det här, är ju att folk vill se oss spela. Det finns en enorm abstinens hos supportrar därute och även om matcherna skulle spelas inför tomma läktare så tror jag att supportrar skulle uppskatta det väldigt mycket, bara att få se matcher. Så det är den bakomliggande orsaken.

– Och allt det här är bara på diskussionsstadiet, vi får se hur allting utvecklar sig, om det ens är möjligt att göra det också.