Efter enorma stödet till Djurgården - nu kraftsamlar även Blåvitt

Engagemanget kring vår allsvenska fotboll har under så många år ansetts hålla världsklass, även om vår högstaliga sportsligt är en av Europas lägre rankade.Nu förstärks den bilden och den supporterskultur som på så många vis skänker allsvenskan ett extra anseende.Fans fixar på nolltid in stort kapital till sina klubbar.Ta bara som exempelvis Djurgården som i går kunde berätta hur man snabbt fått in över 800 000 i stöd från fansen.Nu kommer även hoppfulla nyheter kring IFK Göteborg som bara sedan i torsdags fått in 2000 nya medlemmar, skriver Fotbollskanalen.Blåvitts kommunikationschef Erica Berghagen bekräftar även att det rör sig om flera hundra tusen kronor, det sett till att ett medlemsskap varierar i prisbild från 150 till 350 kronor.Förstås ovärderligt för IFK, i synnerhet som klubben nu i flera år levt under ett hårt ekonomiskt tryck med vikande intäkter.



IFK Göteborg har i dag för första gången någonsin ett medlemstal på över 6 000 personer.