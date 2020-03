Klubben förklarar galna värvningarna

Det började med vänsterbacken Kadir Hodzic, tidigare i AFC Eskilstuna. Han presenterades av Dalkurd den 16 mars, alltså för åtta dagar sedan när coronaviruset redan var känt med över 1 000 bekräftat smittade och sju döda i Sverige.

Därefter ytterligare fem nyförvärv i Dalkurd fram till igår - i torsdags Haron Ahmed Zubair och Farhan Shakor, i fredags John Stenberg, i går Henry Offia och Arash Motaraghebjafarpour. Där är den sistnämnde på sätt och vis en talanguppflyttning, han hämtas från samarbetsklubben Uppsala-Kurd.

– Jag har har faktiskt suttit och väntat på att få ett samtal om det här, säger sportchefen Gazmend Bahtiri när FotbollDirekt ringer upp.

För det höjer en del ögonbryn - vilket sportchefen också förstår. Det har exempelvis bara gjorts en enda spelaraffär i hela allsvenskan under samma tidsperiod som Dalkurd presenterat sina nya namn (Paulos Abraham till AIK).

– Jag har full förståelse för att det kan se konstigt ut. Jag hade en diskussion om det här med vår kommunikationschef, att det finns en risk att vi presenterar alla nu i samband med coronaviruset.

– Men saken är den att fyra av de här spelarna har vi varit överens med en längre tid. Två av dem är relativt nya, de andra har varit klara sen ett tag tillbaka.

– Med de här två killarna från Irak (Haron Ahmed Zubair och Farhan Shakor) så har vi fått vänta på Migrationsverket på papper därifrån så vi har det formellt. Men vi har varit överens en längre tid.

Bahtiri säger att man pratat om hur man ska göra med presentationerna, då det allsvenska transferfönstret eventuellt kan komma att förlängas så hade man möjligen kunnat vänta.

– I nuläget är det ju 31 mars som gäller, tills vi vet något annat. Då har det blivit så här. Sedan kommer presentationerna lite olägligt. Men vi måste så klart presentera spelare innan fönstret stänger. Senaste värvningen Henry Offia (från Sirius), vi har jobbat väldigt länge på att få in honom, sedan januari. Men det har varit dålig tajming då Sirius inte har velat släppa honom tidigare.

Under succéåren när man tog sista steget upp i allsvenskan så fanns telekom-miljardären Kawa Junad bakom klubben och sköt in pengar till nyförvärv. Junad och Dalkurd gick skilda vägar under den turbulenta säsongen i allsvenskan 2018.

Tidigare i vinter stod det klart att han återvänder. Då som sponsor via sitt bolag Fastlink. Men värvningsraiden är inte alls kopplad till Junad, säger Dalkurds sportchef.

– Nej, det har inget med det att göra. Som det stod på vår hemsida, så gick han in som sponsor via Fastlink. Men de går inte in med några pengar till nyförvärv.

– Vi har en väldigt ansträngd ekonomi i år och har haft egentligen sedan sommaren 2018 i allsvenskan. Så för oss började det långt tidigare. Vi har fått satsa på att värva unga spelare, utveckla och sälja vidare. Bygga upp en ekonomi igen och på sikt kunna satsa större. Men de här värvningarna som kommit in nu sista veckan, det är inga dyra värvningar för oss.

I nuläget har inte Dalkurd några planer på att permittera eller sänka spelarlöner, men det kan komma säger Bahtiri. Han poängterar att man inte drabbas lika hårt som stora allsvenska klubbar av en framflyttad seriestart.

– Vi blir inte drabbade av publikbortfall på samma sätt, vi har inte så mycket publik. Men däremot av bortfall på sponsorsidan, förmodligen. Vi håller på och tittar på det, ska prata om det just den här veckan. Men i dagsläget så vet jag inte. Vi har gett spelarna semester fram till 1 april. Om det behövs så är det givetvis ett alternativ.

Samtidigt så lär det komma in ytterligare ett nyförvärv innan fönstret stänger, säger han.

– Det ska komma in en till här, en målvakt. Just nu har vi bara en målvakt i truppen. Om säsongen drar i gång i juni så blir det ett tajt schema med tre matcher i veckan, då kommer vi behöva en stor och bred trupp. Men det är självklart inom budget, vi jobbar som sagt med att hitta yngre spelare som inte kostar så mycket. Vi kommer inte göra några storvärvningar.