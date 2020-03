Stödet för Djurgården bara växer - otroliga summan som har samlats in

Genom att köpa en fiktiv biljett på 50 kr via swish har Djurgården redan nu samlat in mer än en miljon kronor, via den kampanj som startade i lördags.- Den har varit en succé och tagit till sig väl hos supportrarna. Vi är tacksamma och ödmjuka över stödet vi har fått, säger Marcus Björling.Förutom kampanjen med biljetterna har också en speciell t-shirt tagits fram i flera storlekar, där de mindre storlekarna har kostat 199 kr och 299 för de större.- Den har också sålt bra. Det här är en gemensam kampanj med Djurgården hockey, så just nu går det en halv miljon kronor till fotbollen och en halv miljon kronor till ishockeyn.Marcus Björling berättar att kampanjen har startat på det här fina sättet, utan draghjälp från spelarna. Hjälp från deras sida kommer att sjösättas under onsdagen och då väntas ytterligare pengar inbringas. - Spelarna kommer att promota kampanjen i morgon onsdag. Självklart hjälps vi alla åt och det tycker vi är fantastiskt. Det här gör vi tillsammans med Djurgården Hockey och det tycker vi är en styrka att vi kan göra det, säger Björling.Något slutdatum för kampanjen är inte satt och inte heller hur mycket pengar det ska ge.- Vi vill inte stressa på något datum och vi är ödmjuka för alla pengar vi får in. Pengarna kommer att fördelas där resurserna behövs nu när stora delar av verksamheten står still.