AVSLÖJAR: Guidetti blir för dyr - kan tvingas bort

I mitten av januari stod det helt klart att John Guidetti hade skrivit på för Hannover96 i Bundesliga2.Snålt hållen i Alaves och med endast en handfull framträdanden under hösten så blev lösningen ett lån till Tyskland i januarifönstret.Kort där efter visade han emellertid sitt värde och imponerade direkt på den nye tränaren Kenan Kocak och fick fina betyg för sin debut i en snömatch mot Jahn Regensburg, trots en uddamålsförlust.Och så har det fortsatt på samma sätt.Tyska media har vid flera tillfällen konstaterat att den 27-årige svensken stormtrivs och i dag är en av coachen Kocaks viktigaste namn.– Jag tror tysk fotboll passar mig bra, har Guidetti tidigare sagt.– Det har varit svårt att ställa om, men jag har bosatt mig väldigt bra. Laget har hjälpt mig och fansen är otroliga. Jag hade inte kunnat tänka mig något bättre just nu,Däremot ser det ut som att Kocak kan glömma en fortsättning med den vasse svensken.Allt tyder enligt uppgifter till FotbollDirekt på att Guidetti blir för dyr för Hannover, som ser ut att missa avancemang till Bundesliga. Just nu ligger man bara på en niondeplats i Bundesliga 2 och har nio poäng upp till Hamburg som ligger trea.En förutsättning, enligt tyska källor, samt vad FotbollDirekt erfar, har hela tiden varit att en permanent affär bygger på att Hannover går upp i Bundesliga igen för att ha råd att finansiera en total övergång med spanska Alaves, som Guidetti tillhör.Lånedealen med spanjorerna uppges för FD innehålla en klausul med en fastslagen övergångssumma.Klart är att Alaves betalade Celta Vigo omkring 50 miljoner när han köptes loss och enligt vad FotbollDirekt erfar så har den baskiska klubben en utköpsklausul i storleksordningen mellan fyra-fem miljoner euro för en affär.Vidare så hävdar flera olika tyska källor att i takt med att Guidettis namn växt för Hannover så finns nu även intresse från klubbar i Bundesliga och bud var på gång innan coronakrisen slog till.Anfallaren har annars haft en period i Hannover som fått honom på rätt köl efter den tunga tiden i Alaves. Inte minst blev han ju målskytt i senaste landskampen mot Färöarna, samt hur han i början av mars satte sitt första mål för Hannover i segern med 1-0 mot Holstein. Detta i den tredje raka matchen från start och på nytt belönades Guidetti med höga betyg i tyska media.I nuläget befinner sig annars Guidetti i karantän, något som uppmärksammades tidigare i veckan där han själv berättade om tjurrusningar hemma i vardagsrummet för att hålla formen och det till stora ögon från sina barn.'', sade han till Hannovers hemsida.