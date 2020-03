Det är minst sagt bråda dagar för landets sportchefer. Nästan över en natt omkullkastades alla planer inför säsongen och i stället inträdde en ovisshet om vad som händer härnäst - ja inte ens vetskapen om vad som händer nästa vecka är fattbar som läget är just nu. Kalendern fick ritas om helt och hållet och Djurgårdens sportchef berättar i podcasten om den nya situationen.- Vi planerar för en allsvensk start i början av juni och det ligger 11-12 veckor framåt. Det håller vi på och planerar redan nu är träningsupplägg, träningsmatcher och andra saker som är viktiga. Det kommer att bli en extremt lång försäsong.När andra klubbar tvingas dra åt svångremmen ordentligt och i närtid kan komma att tvingas permittera och kanske varsla spelare och personal, så ser Bosse Andersson inte det som ett möjligt scenario för Djurgården - inte just nu i varje fall.- Nej. Det är inget som vi har diskuterat nu som vi planerat att göra. Spelare, ledare och tränare ska känna sig trygga i Djurgården. Det ligger ingenting av det i vår närtid. Vi har skaffat en bra situation under många år och är trygga ekonomiskt på det sättet.- Men däremot kan jag förstå att det finns en farhåga i många klubbar och i synnerhet elitklubbar som inte har tillgång att starta serien och få in tv-sponsring. Hur ser framtiden ut? Det är ingen som vet. Det är något annat som nu styr verksamheten.



Vår krönikör Patrick Ekwall skrev häromdagen en uppmärksammad krönika om att spelarna borde sänka sina löner. Hur har ni gjort i Djurgården eller vad är din åsikt?

- Det kommer att bli oundvikligt att man gör det men vi har inte diskuterat det och det ligger inte vår planering i närtid att vi ska göra det. Vi känner oss trygga med det vi har och vi känner oss trygga med hur framtiden ser ut. Men blir det långsiktigt, då kan det inte undgå någon klubb att göra det.



Bosse har tvingas frångå sina sedvanliga sportchefs-sysslor och är bland annat behjälplig som flyttkarl och bär flyttlådor i en pågående kansliflytt hos Djurgården fotboll. Men han känner också att han har en viktig uppgift att sprida en positiv framtidskänsla när läget är som det är.

- Det är klart det finns mängder av frågor som kanske inte härrör till vad en sportchef gör i vardagen, däremot måste man göra arbetsuppgifter som inte står i arbetsbeskrivningen. Nu får alla solidariskt hjälpa till och driva föreningen i vardagen. Mitt största uppdrag som ledare är att ingjuta mod och till spelare, tränare och ledare som känner sig trygga att vara tillgängliga och att de ska må bra. Vår personal i Djurgården ska känna extrem stöttning och att man mår bra för de frågetecken som kan finnas.



Djurgårdens sportchef pratar också om folks reaktioner på att klubben stängt värvningsdörren i rådande läge och om glädjen kring supportrarnas engagemang.



