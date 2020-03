''När jag blir frikänd ska jag sälja spelare för större pengar än Bosse Andersson''

Östersunds FK:s förre ordförande Daniel Kindberg dömdes förra hösten i Ångermanlands tingsrätt till tre års fängelse, ett näringsförbud på fem år och därtill ett skadestånd på 14 miljoner kronor.Kindberg befanns skyldig till att ha svindlat tiotals miljoner och dömdes på sju åtalspunkter, bland annat grov trolöshet mot huvudman, trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.Därefter valde Kindberg i samråd med sina advokater att överklaga domen till hovrätten och där hans försvarsadvokat Olle Kullinger helt enkelt ville se den tidigare rättegången ogiltigförklarad.Nu börjar så till sist ett avgörande närma sig då Kullinger senast den 6 april ska komma in med ett yttrande till hovrätten.Denna högre instans ska då besluta om att antingen påbörja en förhandling i hovrätten - eller skicka tillbaka ärendet till tingsrätten.- Det stämmer att vi ska komma in med ett yttrande senast den 6 april till hovrätten, säger Daniel Kindberg till FotbollDirekt.se.- Det är ett yttrande till det yttrande som tingsrätten nu lämnat till högre instans och det handlar om oklarheter kring den tidigare rättegången där jag blev dömd.- Därefter ska alltså hovrätten ta beslut om det här går vidare till hovrätten eller skickas tillbaka till tingsrätten. Om det går tillbaka så uppfattar vi det som att det är lika med att rättegången kommer att tas om, säger den förre Östersundsordföranden till FotbollDirekt.se och förtydligar:- Det finns flera fel begångna, bland annat saknas ljudupptagning från åtta av rättegångens 13 dagar. Tingsrätten har ombetts yttra sig till hovrätten och man säger sig inte minnas vissa omständigheter, vissa särskilda frågeställningar.Åklagare Niklas Jeppssons linje som ledde fram till domutslaget i tingsrätten har hela tiden varit det att samtliga tre dömda i stort medgav den påstådda ”brottsplanen” i några av de första polisförhören. Därtill har, enligt åklagaren, en systematisk fakturering av ej utförda jobb pågått under flera års tid - detta från den så kallade Sollefteåbons företag till Peab, Fältjägaren, och Östersundshem.Dessa pengar ska sedan ha hamnat i Östersunds FK som anses ha räddat klubben under svårare perioder.Daniel Kindbergs ståndpunkt har hela tiden gått ut på att arbete visst är utfört, som motsvarar fakturering och har kallat den uträkning som gjorts av fakturering som “totalt felaktig”. Kindberg har också kallat domen för en rättsskandal.Beslutet om en resning i hovrätten eller ett tillbakaskickande till tingsrätten skulle annars egentligen ha kommit senast den 6 mars.Detta enligt en domare i hovrätten i slutet av januari.Den stora anledningen till att det dröjt handlar alltså om att försvarssidan pekat på flera brister från rättegången i Ångermanlands tingsrätt och således det som tidigare fick hovrätten att begära ett yttrande som sedan kom in den 16 mars.Daniel Kindberg uttalar sig nu vidare så här för FotbollDirekt om det avgörande som allt mer närmar sig och som kan sluta med han får sitta i fängelse under flera år framåt.- Vi är övertygade om att det antingen blir en resning i hovrätten eller att det blir en ny rättegång i tingsrätten. Hovrätten kommer tydligt att kunna se så många fel som är begångna.

Du är redan dömd till flera års fängelse, men du låter trots allt övertygad om en friande dom?

- Ja, det finns ingen tvekan. Jag vet ju att jag är oskyldig och jag har en otrolig advokat som jag inte skulle byta ut för någonting i denna värld.

Det har dragit ut på tiden. Hur ser du på det?

- Jag ser fram emot att äntligen få ett beslut. Ja, det handlar om att fortsätta förhandling i hovrätten eller att rättegången tas om tingsrätten. För rättssäkerheten så måste rättegången tas om.

Hur mår du?

- Jag mår väl. Jag har nog lärt mig att leva med detta. Däremot så är det svårare med ens nära och kära som far illa. Jag känner mig otillräcklig som pappa. Ja, det kan jag säga. Det gör ont, säger han och betonar:

- Det är lätt att göra det när ens barn mår dåligt av det som pågår och det som väntar. Det mår jag inte bra över.

Men du är trots allt dömd. Din situation talar inte för dig...

- Men så är det inte. Jag är helt övertygad om att bli friad. Det är jag därför att jag inte gjort det jag anklagas för.

Du låter obruten, är du verkligen det?

- Jag är obruten. Jag rör mig ute precis som vanligt och pratar med människor. Lika mycket som tidigare. Jag gömmer mig aldrig. Det är min styrka att jag aldrig är rädd för att möta saker. Östersundsbornas hänsyn och kärlek till mig har betytt allt och fått mig att orka. Jag känner mig kramad på stan.

Kan du se dig ta över Östersunds FK igen, är det verkligen en realistisk tanke?

- Ja, det tror jag. När jag blir frikänd så vill jag börja jobba igen och jag kan garantera att vi ska börja jaga exempelvis Djurgården som är mästare, både sportsligt, men hälsa även Bosse Andersson att jag vad det lider ska sälja spelare för större pengar än honom. Det kan du skriva säger Daniel Kindberg med ett skratt.