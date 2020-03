AVSLÖJAR: Djurgården ute ur bilden - lägger ner planerna på stjärnan

Ola Toivonen är ett av våra mest framgångsrika utlandsproffs den senaste tioårsperioden, men nu kan han ha gjort sin sin sista match i Australien sedan han hamnat i karantän. Med det ser en allsvensk comeback ut att vara nära.Men det som länge sett så öppet ut mellan Malmö FF och Djurgården, har nu tagit en annan vändning.Enligt vad FotbollDirekt erfar så är nämligen Dijurgården borta ur bilden och kommer inte att försöka konkurrera om Toivonens namn - helt enkelt för att stockholmarna med coronakrisen inte är beredda att göra större insatser på transfermarknaden.Det senaste året har annars så väl Daniel som sportchefen Bosse Andersson öppet visat intresse för den 33-årige anfallaren som nu i maj blir kontraktslös i Melbourne.Men med FotbollDirekts nya uppgifter så ser det nu ut att vara upplagt för en MFF-comeback och ett namn som Daniel Andersson kommenterade så här i slutet av januari:Och det är en stor karriär som nu kan vara på väg mot en allsvensk comeback.Inte minst genom 64 landskamper och spel i klubbar som PSV Eindhoven, Sunderland och spel i franska Ligue 1.Lägg där till att han innan flytten till PSV faktiskt var högaktuell för Liverpool och summor på omkring 100 miljoner nämndes.Och det är ett namn som fortfarande kan, det är alldeles tydligt. I Australien har Toivonen förnyat sitt värde med 18 mål på 28 matcher för Melbourne.I början av året så visade huvudpersonen själv för Karlskoga tidning att den allsvenska chansen nu är stor, detta för Toivonen som inte spelat allsvenskt sedan 2009 och då för just MFF.Ola Toivonens situation i Australien är annars just nu speciellFör ett par veckor sedan berättade han själv om hur han och övriga Melbournes trupp hade satts i karantän efter att ha spelat en match på Nya Zeeland.'', sade han till Sportbladet.Så här sade han uttryckte han sig för SVT Sport om allsvenskan så sent som för en vecka sedan: