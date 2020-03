Domarbrist i Sverige - hotfull stämning orsaken

Undersökningen visar att det finns två huvudorsaker till varför fotbollen (och andra sporter) just nu lider av domarbrist.Delvis rör det sig om att de redan aktiva domarna dömer för många matcher, arbetsbördan blir för stor helt enkelt. Men sedan rör det sig också om ett allt hårdare klimat för domarna.Det utbildas domare i Sverige, ganska många till och med, men på grund av det hårdnande klimatet väljer många att sluta inom loppet av något år.Domaren David Eckebrant fick ta emot dödshot mot sin familj efter en match. Någonting som fick honom att frukta för sitt liv. Eckebrant berättar att det på senare tid har blivit mycket värre i samband med matcherna.- Våldsmässigt har det blivit mycket värre. Det har alltid funnits svordomar och sådant, det hör till. Men hot och våldsmässigt har det blivit mycket värre de senaste tio åren, säger Eckebrant.Vid ett tillfälle, när Eckebrant dömde en match, stormades planen av åskådare som inte var nöjda med ett domslut. Planstormarna var maskerade och jagade Eckebrant samtidigt som de hotade honom och hans familj till livet.Senare under kvällen fick han ta emot hotfulla telefonsamtal. Tack vare att det ena lagets spelare ingrep vid situationen klarade han sig undan ett fysiskt angrepp, men domaren poängterar att det hade kunnat gå betydligt värre.- Det kan sluta hur illa som helst. Två domare blev ju misshandlade förra året… Det kan sluta hur illa som helst, säger han.Svensk elitfotboll har under de senaste åren varit skonade från fysiska attacker mot domare, däremot lyftes diskussionen om domarnas hårda arbetsklimat under pågående allsvensk säsong 2019 efter att flera domare rapporterat om hot och trakasserier.