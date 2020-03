"Det logiska vore att ställa in all kollektiv träning"

Den allsvenska fotbollen drabbas hårt av coronaviruset och har legat nere sedan den 18 mars, detta efter ett möte med allsvenska klubbchefer och Svensk Elitfotboll (SEF).

Beslut fattades då om att skjuta på den allsvenska premiären till den 5 juni, och att spela kvartsfinalerna i Svenska Cupen i mitten av maj.

''Alla har varit otroligt lojala i diskussionerna. Vi har varit helt överens om hur vi ska hantera det här'', sade SEF:s generalsekreterare Mats Enquist då.

Men om enigheten då var stor att sätta säsongen i ett pausläge, så skiljer sig i dag uppfattningarna om en start. Inte minst sedan Folkhälsomyndighetens förbud om folksamlingar 500 personer eller fler nyligen minskades till 50.AIK:s sportchef Björn Wesström är i dag irriterad och ser i många avseenden en verklighetsfrånvänd inställning till de allvarliga samhällsproblem som just nu drabbar i stort sett hela världen.– Min uppfattning är att svenska elitklubbar idag inte kan förhålla sig logiskt till restriktioner och rekommendationer som ges för övriga samhället. Det känns märkligt att vi tvingas bedriva träning med de rekommendationer som ges, säger AIK:s sportchef till FotbollDirekt.se på tisdagen.– Skälet till att vi tvingas till det är att vi har bestämt att vi skall börja tävla på ett specifikt datum, det är en minst sagt märklig utgångspunkt som inte har någonting med smittspridningsbegränsning att göra.– Min tolkning är att experternas signaler om hur smittspridning ska hanteras inte alls stämmer med vad många allsvenska klubbar gör just nu. Att i det här läget tvingas till att bedriva tävlingsförberedande verksamhet känns helt ologiskt i förhållande till ökade restriktionerna som sker i övriga samhället.Björn Wesström fortsätter:– Vi inom fotbollen bör ta samma ansvar för våra medarbetare som övriga samhället och att vi befinner oss på en fotbollsplan när vi bedriver verksamhet fråntar oss inte det ansvaret, säger Wesström.– Experterna pratar om att avstånd mellan människor är avgörande för vilken grad av smittspridning som kan ske, all expertis avråder från fysisk kontakt. Fotbollsträning bygger på kroppskontakt, om den skall vara funktionell och tävlingsförberedande.Att det finns blytunga ekonomiska perspektiv att förhålla sig till, det hymlar inte AIK-basen om - men å andra sidan ser han en farlig utveckling där styrande inom förbund inte lyssnar till hur samhället i övrigt tvingas resonera.– Nu tränar vissa klubbar. Vissa vilar. Vi själva känner att vi tvingas återuppta träning kommande vecka, för att vi skall tävla i mitten av maj. Förbundet har inte förbjudit träning så det blir upp till klubbarna att vara mer restriktiva än sitt förbund - om man önskar skydda sina anställda, utifrån hur samhället i övrigt just nu resonerar. Och det i en period då man skall förbereda sig för en kvartsfinal i svenska cupen.– Det blir helt enkelt omöjligt att avstå träning när man samtidigt i den här ovissa situationen behöver förbereda sig på att tävla i mitten på maj.– Ja, det logiska vore att ställa in all kollektiv träning och följa det som övriga samhället uppmanas att göra, det är ologiskt att uppmana folk på kontoret att arbeta hemifrån och samtidigt bedriva funktionell fotbollsträning med full kroppskontakt på Karlberg.– Jag vet inte, men jag tycker inte detta skall hanteras på klubbnivå, det är inte upp till enskilda skolor om dom vill stänga eller inte. Jag konstaterar bara att politiker nu minskat folksamlingar från 500 till nyligen 50 personer och hur experter hela tiden återkommer till att det viktigaste just nu och avgörande för hur vi ska kunna bekämpa corona-epidemin - är så mycket utrymme som möjligt mellan människor.– Jag vet inte, men det kan ses som ett märkligt tunnelseende. Att i det här läget ha vårt fokus och blickpunkt på tävlingsfotboll så nära inpå i det som just nu sker i samhället.

AIK:s sportchef vänder sig samtidigt om och tittar på hur Norge gör och ser där en mer konsekvent strategi för deras Eliteserien.

– Norge som ett exempel har i ett första skede totalt träningsförbud för alla till den 24 april. Jag vet ju att Förbundet och SEF har haft samtal om denna fråga, och man har uppenbart situationen annorlunda än hur Norge har värderat den.



Björn Wesström avslutar:

– Många har redan drabbats av corona och väldigt många, om inte alla, kommer att drabbas förr eller senare. Fotbollen med sina specifika förutsättningar för utövandet behöver fundera om man vill gå i takt eller om man vill köra mot färdriktningen i samhället för att ta sitt ansvar.