JUST NU: Därför går Djurgården mot strömmen - “Inte varit nära att permittera”

Under gårdagen valde även Sveriges överlägset mest förmögna idrottsklubb att permittera personal.Malmö FF:s syn på konsekvenserna av coronakrisen lät så här:, sade ordföranden Anders Pålsson i ett pressmeddelande.Sedan tidigare har såväl AIK som IFK Göteborg valt att permittera personal, och Hammarby har signalerat att det är på gång.I vissa klubbar, såsom Elfsborg, har även spelare gått med på lönesänkningar.På andra ställen, som i Helsingborgs IF, så är bilden än värre och klubbens existens kan vara i fara.Den enda klubb som däremot så här långt ännu inte valt att agera är Djurgårdens IF.Mästarna har inte vidtagit några direkt åtgärder och sportchefen Bosse Andersson har vid flera tillfällen betonat så han är beredd att låta det kosta för spelarnas och personalens trygghet.Marcus Danielson-affären kom med facit i hand i elfte timmen, kort innan coronakrisen slog till med full kraft. Den sensationella försäljningen gav 45 miljoner kronor netto och ger Djurgården ett eget kapital på uppskattningsvis en bit över 100 miljoner.- Vi kan utan problem ha uthållighet i flera månader, men det är klart att håller det i sig så får vi också titta på vad vi kan behöva göra, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.- Men det viktigaste för mig och Henrik (Berggren) har varit att inte ta för snabba beslut och se till så att vår personal känner så stor trygghet som möjligt. Det är den linje vi än så länge har valt.Vd Henrik Berggren uttalar sig så här för FotbollDirekt:- Det är så klart att vi har diskuterat åtgärder. Vi har styrelsemöten varje vecka. Grunden för den linje vi valt är att vi i grunden har en hygglig ekonomi och att vi upplever att personalen verkligen behövs just nu. Inte minst på grund av att vi just nu flyttar vårt kansli från Klocktornet. Tajmingen är verkligen inte bra, men vi genomför ändå en flytt just nu med allt vad det innebär och det är hårt arbete för många, säger Berggren.

Hur ser du på många allsvenska konkurrenters beslut som går åt andra håll?

- Nej, jag vill inte reflektera över vad andra allsvenska klubbar gör. Vi gör det vi tror är bäst för oss och som arbetsgivare så är det viktigaste som sagt att hålla vår personal trygga. Vi ska fatta så bra och starka beslut som möjligt på både kort och lång sikt.

- Vi får se vad som händer om vi omvärderar någonting. Vi följer utvecklingen dag för dag så får vi se.

- Jag är en eftertänksam typ och tycker inte om att ta beslut som jag känner är framstressade.

Bosse Andersson:- Vi har än så länge inte varit nära att permittera och man ska samtidigt komma ihåg att allsvenskan har ju inte ens börjat ännu om vi utgår från när den ursprungligen skulle ha börjat, så än så länge har rimligen inte allsvenska klubbar förlorat pengar.

Hur ser du på lyxen att ni har råd att inte tvingas in i en spiral av svåra beslut?

- Det är klart att det är en lyx på sitt sätt. Det är en lättnad att ha gjort affären (Marcus Danielson) även om vi hade en stark ekonomi redan innan, säger Bosse Andersson.

- Det vi måste utgå ifrån nu är ju att vi går mot en säsong som innebär 30 matcher i allsvenskan och därtill Europaspel. Det är mycket att förbereda och jobba mot, till att börja med allsvenskan igen i början av juni.

- Ja, vi har personal som tar ut en del av semester, vilket även jag själv och Henrik gör - även om vi ändå jobbar på, säger Bosse Andersson.

