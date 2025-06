Uppgifter: Tottenham Hotspur värvar Kota Takai

Tottenham Hotspur ser ut att förstärka sina defensiva led.

Detta då man närmar sig en värvning av mittbacken Kota Takai.

Det skriver bland annat Sky och BBC.

Det är en tämligen billig värvning i Premier League-mått – då den japanska mittbacken Kota Takai uppges värvas för 65 miljoner kronor.

Det skriver bland annat BBC och Sky Sports under måndagskvällen.

Den 20-årige mittbacken kommer senast från spel i Kawasaki Frontale i J-League och sägs, enligt Fabrizio Romano vara den dyraste försäljningen av en inhemsk spelare från ligan.

Takai står noterad för två matcher med Japans A-landslag och utsågs förra året till landets bästa unga spelare.

Med Kawasaki Frontale har Kota Takai kontrakt till och med januari 2026.

