Mjällby har läget under kontroll - just nu: ”Klarar oss några månader”

Den ena klubben efter den andra tar till åtgärder i den stundande Coronakrisen. Nu väljer Mjällby AIF att gå samma väg och korttidspermitterar personal under april och maj månad.– Vi har jobbat med olika delar för att hantera det intäktsbortfall vi ser och till slut blev det omöjligt att inte skära i personalkostnaderna och då är permittering bättre än att säga upp folk. Det blir kvalificerade gissningar men vi måste ändå göra något för vi kan inte vänta med att ta till åtgärder som vi tror kan hjälpa till både på lång och kort sikt, säger Fredrik Danielsson, klubbchef i Mjällby AIF, till FotbollDirekt.se.





Sveriges idrottsklubbar drabbas hårt av den pågående Coronapandamin. Under måndagen berättade Helsingborgs ordförande Krister Azelius att Helsingborgs IF är i stor ekonomisk knipa och även andra föreningar runt om i landet går på knäna.

I Mjällby är läget under kontroll – för tillfället.

– Det är ansträngt hos oss också men det finns olika dimensioner såklart och vi kan fortfarande hantera de kostnader vi har på kort sikt men det kan också gå väldigt snabbt nu när vi har ett stopp på intäktssidan.



Hur länge skulle ni klara er utan matchintäkter som läget är nu?

– Några månader. Vi har kämpat i många år med att bygga upp ett kapital och nu när äntligen har det kommer detta, säger Fredrik Danielsson som inte kan hålla sig för skratt innan han fortsätter:



– Vi har tagit för vana de senaste åren att budgetera med ganska låga intäkter och sedan byggt kostnaderna på det, vilket vi ska vara oerhört glada för idag. På lång sikt handlar det såklart om hur det ser ut i sommar och till hösten för i längden är vi beroende av att kunna sälja vår produkt precis som alla andra.

Hur stort är ert sponsorbortfall?

– Svårt att svara på just nu men de företag som var på väg in drar såklart i handbromsen precis som alla andra. Sedan är det också de löpande intäkterna som försvinner så det är miljontals kronor som försvinner även om vi skulle komma igång redan i juni.



Hur har ni tänkt skapa nya intäkter under den här perioden?

– Vi har lite grejer på gång där vi kommer erbjuda möjligheter att stötta klubben men det är viktigt för oss att vi kan ge något tillbaka. Folk ska inte bara behöva skänka massa pengar utan vi vill kunna ge något tillbaka precis som under en hemmamatch.



Mjällby har åkt bergochdalbana i seriesystemet de senaste åren vilket tvingat dem till att vara flexibla i sitt ekonomiska förhållningssätt – turerna ner till division 1 och upp till allsvenskan igen tror Fredrik Danielsson kan hjälpa klubben i läget som nu uppstått.

– Vi är vana vid att jobba med täta uppföljningar och vidta snabba åtgärder så organisationen är van vid att det är lite snävt eftersom det varit tufft ekonomiskt i omgångar.



Tror du det blir tuffare för division 1-lagen och superettanklubbarna att rida ut den här stormen?

– Både och, det är klart att intäktssidan är större i allsvenskan men samtidigt är utgifterna det också. De som budgeterat försiktigast på intäktssidan borde vara de som klarar sig bäst, oavsett serietillhörighet.

