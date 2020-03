Rekordpengar för Bajen - men i stentuff verklighet

I veckan sändes dokumentären i SVT om Odilon Kossounou, där vi fick följa hans väg från spel hemma i Elfenbenskusten till att bli utlandsproffs i Belgien och däremellan spel för Hammarby i allsvenskan.- Det kan inte hänt så ofta i fotbollshistorien att man går från U19-serien i Elfenbenskusten och spela mot Real Madrid, där han fick ju pris som man of the match, säger agenten Patrick Mörk som i veckan var gäst hos Mathias Lühr och Patrick Ekwall i podden "FotbollDirekt, vad är det som händer?"

Odilon debuterade för Hammarby i Svenska cupen-matchen mot Varbergs BoiS 18 februari 2019.Då med ett inhopp på 22 minuter.Ett halvår senare debuterade han för Club Brugge i lagets cupmatch mot Francs Borains, där Odilon spelade 90 minuter och hjälpte laget att hålla nollan i 3-0-segern.Debuten i ligan skedde några veckor senare då han fick ett minutlångt inhopp mot Excel Mouscron 18 oktober 2019.Två veckor senare spelade han sin första match från start när Zulte Waregem besegrades med 2-0 på bortaplan och Odilon spelade 90 minuter. Och hösten fortsatte med spel i Champions League mot Paris SG.I ligan har han spelat sju matcher, varav fyra matcher från start.- Problemet har varit att de (Brugge) gjort en bra säsong och lyckats med allt och har bra spelare på alla positioner. Odilon har jobbat sig fram till position som nummer ett bland avbytarna. Så fort de har fått en skada har de satt in honom. Tyvärr inte på hans rätta plats som mittback, säger Mörk i "FotbollDirekt, vad är det som händer?"De två senaste matcherna Odilon hann spela innan säsongen blåstes av för Coronaviruset gjorde han i Europa League mot Manchester United, där det första mötet slutade 1-1 och det andra med en 0-5-förlust. Mörk berättar också i podden om Brugges planer för Odilon.- De har en stor tro på honom. För honom är det viktigare med högkvalitativ träning och utveckling än att spela macther hela tiden. Om det blir en liga från sommaren kommer han kanske börja starta då.