AVSLÖJAR: Hemliga bonusarna i Djurgårdens nya miljonavtal

I går kväll stod det klart att Djurgårdens huvudsponsor förlängt fram till 2022.

Avtalet uppgavs av Sportbladet vara värt omkring tio miljoner.

I dag kan FotbollDirekt redogöra för att det finns bonusar som kan bli värda + 30 procent.

- Vi har fått ett fantastiskt avtal. Det krävs mod av Nils Wiberg och Prioritet Finans att gå in och göra det här i dessa tider, säger Djurgårdens sportchef till FotbollDirekt.se.



Redan 2014 kom affärsmannen Nils Wiberg in i Djurgården första gången.

Då som en kortsiktig lösning i ett Dif som var i fara för konkurs och hur de största namnen en efter en såldes av för att få respit; Emil Bergström, Daniel Amartey, Erton Fefzuallahu och Aleksandr Prijovic - för att nämna några.



Sju år senare så står det nu klart att Wibergs Prioritet Finans kommer att fortsätta att pumpa in pengar och göra det fram till 2022.

Det ursprungliga avtalet skulle annars ha gått ut vid årskiftet när nu Djurgården under gårdagen kontaktades av Nils Wiberg som meddelade att han redan nu ville förlänga.

Men inte nog med att denna nya överenskommelse uppges vara värd i storleksordningen 10 miljoner, det finns även bonusar vid SM-guld eller gruppspel i Europa.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så kan det som mest handla om i storleksordningen ytterligare 3-4 miljoner kronor.

När larterna slöt sitt första årslångtavtal 2014 med en option för förlängning till och med 2016 så uppgavs det då av Idrottens affärer ha varit värt 5 miljoner.

Det nya avtalet kommer i ett läge då i stort sett hela samhällsekonomi bromsat in och där företag i stort, oavsett bransch, dagligen förlorar miljoner.

Djurgården är i dag ensamt av storklubbarna om att än så länge inte ha genomfört permitteringar och med det nya avtalet så ser det ut att skjutas ytterligare på framtiden, möjligen kan nu Dif helt klara sig från att behöva ta ett sådant beslut?

- Det är speciellt och extra speciellt att vi just nu har gjort det här avtalet. Det ger oss ett extra lugn och möjligheter vi kanske inte annars hade haft, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.

- Att på ett tidigt stadie förlänga ett utgående avtal med en huvudsponsor och göra det trots dessa tider, klart att vi är oroligt ödmjuka för detta, resonerar sportchefen.

Vad tror du blev avgörande för Prioritet Finans beslut?

- Att han genom åren fått bli väldigt insatt i hur Djurgården ser ut och fungerar. Kemin, långsiktigheten, ekonomiskt ansvar - men även hur vi gemensamt hur vi utvecklat och utvecklar Djurgårdens affärsnätverk, säger Bosse Andersson.

- Ja, man ska också komma i håg att Prioritet Finans och Nisse Wiberg även hjälpt oss med andra sponsors. Det kan man säga. Det har varit en motor för oss och vår utveckling.

Nils Wiberg kom in när det brann under 2014. Det var inga roliga år i Djurgården då. Nu satsar han på er igen, trots svåra tider. Kommentar?

- Det stämmer det du säger. Nu mår vi ju bra ekonomiskt och är i ett helt annat läge än 2014 men det är klart att det krävs mod för att ta det beslut han tagit med tanke på coronakrisen. Precis som det krävde mod att göra det han gick in med för sju år sedan.

- Nej, det är inte bara affärsmässigt. Det kan man verkligen inte säga. Vi har i dag gått och blivit goda vänner och utifrån det så är det klart att det känns otroligt bra att Prioritet Finans nu som minst kommer att vara vår stjärnsponsor för nio år och det kan bli mer än så.