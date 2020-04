Djurgården låg under ett par veckor helt nere med all verksamhet men sedan lika lång tid så är nu mästarnas verksamhet i gång igen. Men det är mycket som är svårbedömt.Hur ska man tänka, metodik, hur ska formen betraktas just nu - liksom hur ska den stegras fram emot juni? Och är det cirka startdatum som finns ett beslut som går att våga tro på?– Jag vet inte. Jag utgår från att vi inte vet någonting om någonting just nu, konstaterar Kim Bergstrand som inte synts i många intervjuer sedan Corona-utbrottet.– Men som jag sade så är arbetsro nummer ett. Organisationen och ledningen tar det lugnt. Det betyder och ger trygghet.– Formen? Tror det är bäst att ta två veckor i taget. Som det ser ut just nu så tror vi det är bäst, manar Djurgårdens mästartränare.Det vi vet om Djurgården nu är att fysiska tester genomförts. I huvudsak har detta gått ut på konditionsbitar för att få grundkvitton. Djurgården har ju trots allt varit i viloläge ett bra tag medan som exempelvis Hammarby länge höll i sitt och hårdpreparerad fys. Rätt eller fel här återstår att se, eller så fungerar båda greppen.– Det är inte lätt detta, säger Kim Bergstrand.– Vi hade en plan innan ledigheten. Nu har vi kan man säga, temaveckor. Det handlar om både fys och spelmässigt. Men det är jättesvårt. Mest vill jag ändå säga att Vi vill att spelarna ska känna att det har varit en meningsfylld dag.– Kvaliteten helt okej. Måste ju komma i håg att det är en situation som ingen någonsin varit i. Eller hur...– Vill inte uttala mig där. Jag har stor respekt för människorna som ska ta sådana beslut. Men en skärpning är på gång. Djurgården är på väg att höja den fas som just nu pågår. I allt för ögonen ligger trots allt en start under junis första hälft.– Vi hoppas i alla fall på träningsmatcher om inte allt för lång tid. Det tänker vi.– Champions League? Ja, alltså, det bekymrar jag mig inte mer om än att allsvenskan ska komma i gång. Det är så jag tänker och kan tänka - men det är klart att det kan bli så. Det kan det det och det vore otroligt tråkigt men det viktiga är nu att allsvenskan till att börja med kommer i gång.– Det enda jag kan lova är att vi i Djurgården ska vara förberedda för den dag det börjar igen. Det är det enda vi tänker på i dessa tider.









🎧 PODD: FotbollDirekt - Vad är det som händer?

En daglig informationskanal åt alla supportrar och övriga intresserade som söker sanningar kring statusen av ligan och favoritlagen under det ovälkomna uppehållet.



Du hittar podden här: ►FotbollDirekt ►iTunes ►Acast ►Spotify