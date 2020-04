JUST NU: Seriestarten i Stockholm skjuts upp ytterligare

Stockholms Fotbollsförbund vänder i frågan om seriestart i helgen efter Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, det meddelar förbundet på sin hemsida.

Under torsdagen kom Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten med beskedet att all form av matchspel ska ställas in på seniornivå ytterligare en tid – rekommendationer som StFF nu väljer att följa.

"Då Folkhälsomyndigheten under dagens presskonferens tydliggjorde att matcher inom barn- och ungdomsfotboll bör spelas, står StFF:s beslut fast om att inleda spel i våra barn- och ungdomsserier. Däremot ställer vi med omedelbar verkan in tävlingsmatcher för seniorer enligt dagens förtydligande rekommendation från Folkhälsomyndigheten", skriver de på sin hemsida.



Tanken från början var att Stockholmsserierna skulle ha inletts den 17:e april men i en intervju med Fotbollskanalen säger StFF:s distriktschef, Andrea Möllerberg, att serierna nu skjuts upp till den 6 maj till att börja med.

– Barn och ungdomsserier kör vi på från och med imorgon (fredag). Seniormatcher skjuter vi upp till 6 maj. Och vi väljer att ha det datumet som ett arbetsdatum för att vi ska, om möjligt, kunna genomföra hela serien, säger hon till Fotbollskanalen.

Serierna som drabbas är herrarnas division fyra till sju och damernas division tre till fem.