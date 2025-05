FD-ELVAN: De var bäst i omgång 8 – ”Monsterinsats i seriefinalen”

Efter varje spelad omgång av allsvenskan tar FotbollDirekts redaktion ut de elva bästa spelarna.

Här är de som utmärkte sig i omgång åtta!

Video Han vinner allsvenska skytteligan 2025

Allsvenskan 2025 är i full gång och den åttonde omgången av världens finaste serie har kommit och gått. Omgången inleddes, som sig bör, under lördagen när IF Brommapojkarna, färska från en skrällseger mot Malmö FF, tog emot Halmstads BK. Tack vare en storspelande, och återvändande, Tim Erlandsson var det gästerna som tog med sig alla tre poäng från Grimsta.

Lördagseftermiddagen böjd på krislaget IFK Värnamos första poäng i allsvenskan 2025, men Smålänningarna fick ändå nöja sig med bara en pinne borta mot Gais. Samtidigt hemmaslog IK Sirius ett skadedrabbat Häcken och Uppsalalaget tog sin första trepoängare efter två raka kryss.

Under söndagen drabbade serieledande Mjällby samman med andraplacerade AIK i en tidig seriefinal på Strawberry arena. Resultatet blev en ny serieledare efter att ”Gnaget” vände och vann mot succélaget. Bara några kilometer bort kryssade Hammarby mot IFK Norrköping på 3Arena efter varsitt drömmål av Ísak Andri Sigurgeirsson och Montader Madjed. 1–1-krysset var ”Bajens” första tappade poäng på hemmaplan denna säsong – ja, faktiskt deras första insläppta mål på 3Arena.

Söndagskvällen avrundades med ett Malmö FF som bortaslog Degerfors och bröt den negativa trenden. Samtidigt höll Elfsborg sin andra raka nolla efter en 1–0-seger mot Östers IF i Växjö.

Omgång åtta av allsvenskan 2025 avrundades på Gamla ullevi i Göteborg när ”Blåvitt” tog emot Djurgårdens IF. Gästerna kom från en semifinal mot Chelsea för bara några dagar sedan, men trots slitna muskler var det Blåränderna som tog hem alla tre poäng till Stockholm.

Här omgångens elva från FotbollDirekt:

Målvakt:

Kristoffer Nordfeldt – AIK

AIK-keepern har imponerat under säsongsinledningen, och i seriefinalen mot Mjällby stod Kristoffer Nordfeldt för en monsterinsats. Hade det inte varit för Blågult-målvakten hade gästande Maif gott och väl kunnat leda matchen med både ett och två mål redan i halvtidspaus. Kristoffer Nordfeldt tar målvaktsposten före Tim Erlandsson, men det är hugget som stucket – två riktigt stabila målvaktsinsatser denna omgång!

JUST NU PÅ FD: Salétros megahyllning: "Den bästa jag spelat med"



Rankar Kristoffer Nordfeldt högst: "Fantastisk". https://t.co/GW0j1TwHvm — FotbollDirekt.se (@FotbollDirekt) May 12, 2025

Försvarare:

Sebastian Holmén – IF Elfsborg

Elfsborgs veteran är en gigant i backlinjen! Mot Öster såg han till att nykomlingarna inte hade mycket att hämta, trots ett gäng nästanlägen i den andra halvleken, och Holmén avgjorde dessutom kampen med matchens enda mål. Välkommen in i FD-elvan, Sebastian Holmén!

Shaquille Pinas – Hammarby IF

Pinas stod för en ny imponerande insats när Hammarby kryssade mot IFK Norrköping och tar plats i FD-elvan för andra gången denna säsong. Surinamesen kunde inte göra mycket åt Sigurgeirssons solomål, och någon ny hållen nolla på 3Arena blev det inte, men Hammarby-backen är ständigt farlig i offensiven och låg bakom mycket av det ”Bajen” gjorde framåt.

Robin Wendin Thomasson – Gais

Inkasserade sin första poäng för Gais denna säsong och Robin Wendin Thomasson visade åter igen vilken spets han har i sin vänsterfot. Försvararen är livsfarlig på fasta situationer och slog in en stenhård passning till Oskar Ågrens 1–0-mål mot IFK Värnamo.

Mittfältare:

Marcus Linberg – IK Sirius

Dansken har blandat och gett, både under säsongsinledningen och under fjolåret, men i skrällsegern mot Häcken var Sirius Marcus Lindberg en av två utropstecken i blåsvarta led. I en lite annorlunda roll, som lutade mer åt en ”wing-back” hittade Lindberg helt rätt och låg bakom Robbie Ures ledningsmål. Han var dessutom nära att få in en egen kasse vid både ett och två tillfällen.

Besfort Zeneli – IF Elfsborg

Lillebror Zeneli har sedan succéhösten i fjol fått chansen i Jon Dahl Tomassons svenska herrlandslag, och mot Öster visade han precis varför. Besfort Zeneli var bäst på planen i uddamålssegern och stod för målpassningen till Elfsborg mål.

1-0 IF Elfsborg! Kapten Sebastian Holmén nickar in ledningsmålet mot Öster 🟡⚫



📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/KmSM9eFZCq — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) May 11, 2025

Lasse Berg Johnsen – Malmö FF

Normannen är förmodligen Malmö FF:s viktigaste spelare, och åter igen stod Lasse Berg Johnsen för en gedigen insats när MFF bortaslog Degerfors. Efter knappt tio spelade minuter dunkade han in gästernas ledningsmål från straffpunkten, hans andra mål på två matcher, och defensivt är mittfältaren en klippa som håller ihop MFF-försvaret i Pontus Janssons frånvaro.

Hugo Bolin – Malmö FF

Bolins säsongsinledning har varit långt i från det han visade upp under fjolårshösten, men mot Degerfors såg han ut att ha hittat tillbaka till formen. 21-åringen testades i en mer central roll och efter matchen kvitterade han ut höga betyg från tränare Henrik Rydström. Hugo Bolin låg dessutom Malmös 3–1-mål, och allt som allt resulterar insatsen i mittfältarens andra uttagning i FD-elvan denna säsong.

Leo Walta – IK Sirius

Succéspelaren visade åter igen vilken hög klass han besitter, och mot Häcken svarade Leo Walta för Sirius 2–0-mål med ett patenterat drömmål. Men det hade mycket väl kunnat bli mer för den finske bolltrollaren när han lossade avslut från långt, långt avstånd.

2-0 Sirius! Leo Walta drar till från distans och utökar ledningen mot Häcken! 🎯



📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/82N62Rxb9W — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) May 10, 2025

Elliot Stroud – Mjällby AIF

Bortsett kanske Kristoffer Nordfeldt, och ett gäng andra bubblare, var Mjällbys Elliot Stroud bäst på planen i seriefinalen mot AIK. Ytterbacken såg precis så där livsfarlig ut som vi har vant oss vid, och han gjorde dessutom gästernas öppningsmål efter en briljant löpning.

Anfallare:

Santeri Haarala – Djurgårdens IF

Den finske anfallaren, som såg bra ut i höstas, har haft det svårt med speltid under säsongsinledningen. Tack vare ett gäng trötta blårandiga ben och en gedigen skadelista fick Santeri Haarala förtroendet från start borta mot ”Blåvitt” – och han tackade för förtroendet. 25-åringen låg bakom Djurgårdens kvitteringsmål med en briljant aktion och fick dessutom in segermålet sent i matchen.