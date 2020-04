Ska inte oroa sig - Blåvitts läkare bekräftar i dag för FotbollDirekt

Ett av IFK Göteborgs snabbast växande namn försvann hastigt i vintras.

Sedan dess tystnad, men nu närmar sig Emil Holm snabbt en comeback.

Det är Blåvitts fysio som i dag bekräftar FotbollDirekts uppgifter.

– Han tränar fotboll igen och allt han har kunnat göra så här långt ser bra ut och följer plan, säger Fredrik Larsson.



Uppstarten av säsongen nere i Portugal slutade väldigt illa för Emil Holm.

Den unge talangen som av många anses kunna ta en huvudroll kommande säsong, skadade sig svårt i knäet under Algarve-veckorna.

De första rapporterna tydde på tre månaders frånvaro och den bedömningen visar sig nu bestå. Med det är en comeback bara veckor bort - med tanke på att det handlade om mitten av februari vid olyckstillfället.– Han har i alla fall inga bakslag. Inget negativt kring knäet. Han har hela tiden följt plan och vi kan inte annat än vara nöjda, säger Fredrik Larsson till FotbollDirekt.se.

– Ja, bilden från i mitten av februari gäller därmed. Nu får vi se hur det fungerar när han stegrar det sista. Men fördelen vi har haft är att med tanke på coronakrisen så har vi fått extra arbetstid och har kunnat lägga ännu mer tid på varje rehabsteg. Det har varit mindre stress.

– Så som det ser ut i dag så är det totalt tre månader som gäller.

Emil Holms skada uppkom i en träningsmatch mot Louletano i Portugal och handlade om ett ledband.

Läkaren Jon Karlsson konstaterade kort efteråt att hans bild var följande:

''Emil har drabbats av en ledbandsskada, och inte en korsbandsskada som tur är. I nuläget har vi inte bestämt om det behövs en operation, normalt sett behövs det inte för en ledbandsskada''.



När FotbollDirekt når Karlsson under fredagen så lämnar han följande kommentar:

– Jag vet att allt går enligt plan, men måste hänvisa till Fredrik Larsson då jag hållit mig borta under några veckor eftersom jag som 67-åring kan anses tillhöra en riskgrupp.



Innan skadan mot den portugisiska division 3-klubben så hann Holm rankas högt - i synnerhet med den tunna backlinje IFK Göteborg har. Realbilden är att han kommer att ta en ordinarie plats under 2020.

Så sent som den 29 juni i fjol mot Östersund så debuterade Holm i allsvenskan och gjorde det mot Östersund. I den 80:e minuten släpptes han fram av Poya Asbaghi.