Så ska Bajen och Djurgården rädda sina matcher

Flera matcher togs bort på en gång i och med gårdagens besked från Folkhälsomyndigheten och det Svenska Fotbollsförbundet. Enligt ny information så avråds det nu från träningsmatcher och flera klubbar valde att agera direkt, bland andra AIK.

Men alla gör inte samma sak.

För klubbarna bakom den nya allsvenska träningsturnering som är tänkt att inledas den 2 maj så är inga avbokningar aktuella.

Inte ännu.

Hammarby, Djurgården, Sirius, Örebro, Norrköping och Brage väljer att ha is i magen och avvakta utvecklingen till in i det sista. Enligt FotbollDirekts källor så är inblandade aktörer överens om att se tiden an och in i det sista vara flexibla. Den kan bli aktuellt att skjuta på starten en tid, alternativ ta bort en omgång.

Med det finns det ännu hopp om en tidig stormatch, den mellan Hammarby och Djurgården den 23 maj.

De sex klubbarna har gått ihop om att spela varje lördag med start den 2 maj och den sista omgången den 30 maj. Alla matcher utan publik.

Däremot finns det andra omständigheter som kan göra denna turnering osäker. Kommer som exempelvis Svenska cupen i gång under denna tid så stryks matcher som krockar.



SEF-basen Lars-Christer Olsson har nyligen uttalat sig om att jämte en allsvensk start den 14 juni - så är ännu målsättningen att Svenska cupens kvartsfinaler ska starta någon gång under maj månad.

Preliminärt spelschema