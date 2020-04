ÖFK anpassar sin träning efter coronaviruset – får hjälp av kommunen

Östersunds FK vill minska risken för smittspridning och har därför skickat en förfrågan till kommunen om förlängda träningstider utan extra kostnad – en begäran som nu beviljas.

Att bedriva elitverksamhet är inte det smidigaste i coronatider. ÖFK vill i den mån de kan minska risken för smittspridningen inom laget och har därför bett kommunen om förlängda träningstider på Jämtkraft Arena under två veckor – från 1,5 timme per tillfälle till 5 timmar per tillfälle.

Pelle Lundgren, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Östersund, menar att beslutet inte var svårt att ta.

– Under rådande omständigheter är det bra att vi kan hjälpas åt. Därför kände vi från kommunens sida att det var självklart att hjälpa ÖFK under denna tid, säger Pelle Lundgren.

ÖP uppger också att ÖFK tränar i mindre grupper för tillfället och att målet är att återgå till normal träning om två veckor.