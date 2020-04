Så har "nya" Östersunds FK köpt sig mer tid - ny respit för miljonerna

Östersunds FK genomförde i går en bolagstämma och det är en klubb med förnyat hopp. I mitten av februari konstaterades att 21 miljoner kronor måste in till den 3 juni för att undvika konkurs - något den nya styrelsen anser sig fixa.

- Vi har presenterat en balansräkning i kontroll. Det ser lovande ut även om det återstår många steg än så länge, beskriver nye ordföranden Mathias Rasteby för FotbollDirekt.se.

Östersunds FK har genomfört en bolagsstämma och valt en helt ny styrelse. Det betyder bland annat att Mathias Rasteby som väntat tar över som ordförande efter Maria Wilén. Rasteby kommer att leda så väl elitbolaget som föreningsstyrelsen.

Nya namn i styrelsen i övrigt blir Tom Pripp, Teddy Myhr, Lars Andersson, Lena Johansson. Dessa kommer att sitta i både förenings- och bolagsstyrelse.

Men det är en mycket svår situation som nye Rasteby kommer in i.

Det har konstaterats att ÖFK förlorat 100 miljoner kronor sedan 2018 och har gått cirka en miljon minus i veckan i två års tid.

FotbollDirekt har fått en intervju med Östersund FK:s nye ordförande:

- Det viktigaste nu blir att vi får en ekonomi i balans och det ska vi göra. Det återstår mycket arbete men min känsla efter en månad i klubben är starkt hoppfull, säger Mathias Rasteby till FotbollDirekt.se.

- Ja, vi har nya alternativ sedan vi kom in i klubben. Nej, jag kan inte exakt gå in på vad det handlar om. Men vi måste titta på nya spår och det gör vi och vi ska vara hoppfulla, så det har börjat bra.

- Men i grunden är det viktigaste att ha en bra dialog med nuvarande sponsorer och samarbetspartners. Visa trovärdighet. Det har varit så mycket negativt och det är någonting vi nu jobbar hårt på att förändra. Det är ett stort och omfattande arbete men vi har påbörjat det arbetet.

Berätta om nya möjliga intäktsspår?

- Jag kan säga att det är en massa olika spår. Ett gäng olika spår vi har att gå på och med ett lovande gensvar.

Hur upplever du nu relationen med media lokalt i Östersund?

- Men respekt. Jag förstår att man vill veta, men det måste ske med respekt och det upplever jag. Men det är viktigt att inte utgå från att söka negativa vinklar och rubriker.

I mitten av februari bekräftade dåvarande ordföranden Maria Wilén att det krävdes 21 miljoner kronor till senast den 3 juni för att kunna återställa eget negativt kapital - och i en förlängning undvika konkurs.

Den svåra utveckling som lett fram till detta pressade stadie handlar om hur 2019 slutade med ett minus på 40 miljoner kronor - liksom 20,7 miljoner i negativt eget kapital.

Däremot har nu ÖFK skaffat sig extra respit genom den nu uppvisade kontrollbalansräkningen. Med det behöver inte de uppskattningsvis 21 miljonerna längre vara inne till den 3 juni.

- Inga kommentarer kring det, men jag kan säga att vi nu kortsiktigt har tagit första steget men att det ännu kommer att kräva mycket jobb av oss inblandade.

Hur långt har ni uppskattningsvis kvar till att nå fram till denna storlek av kapital?

- Har inte exakt dessa siffror tillgängliga.

Har situationen ytterligare förvärrats för er med tanke på så illa ute ni var redan innan coronakrisen?

- Det har ju inte gjort det lättare, men vi vet var vi står och situationen har inte förvärrats på ett dramatiskt vis. Vi vet vad vi behöver göra.

Ser du att ni kommer att vara absolut tvingade att sälja era mest attraktiva namn i kommande transferfönster?

- En klubb jobbar alltid med sin trupp och det är ingen skillnad för oss.

Konkurshotet som hängt över er så länge hur ser du på det?

- Inte alls. Ser saker som vi inte kan berätta om. Vi vill transparenta, men vissa saker är just svåra att gå in på. Inte just nu. Men det handlar inte om att jag inte vill - men vi ska inte gå i konkurs. Jag kan säga att vi har ett antal bra diskussioner olika intressenter som gör mig hoppfull.

Vill du kommentera Daniel Kindberg och hur hans inflytande ser ut i Östersund i dag?

- Men han har inget. Det är vi överens om att han inte ska ha och det har han accepterat. Så det är inga problem. Inga hard feelings.